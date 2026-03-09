Як приготувати справжні лемківські фучки: те, що потрібно до посту

Фучки – давня лемківська страва, яка нагадує і млинці, і оладки водночас. Їх готували ще багато років тому, зараз цей рецепт особливо доречний, адже він повністю пісний.

У приготуванні фучок немає нічого складного, а на смак вони просто перевершені, пише Shuba. Найкраще смакують зі сметаною або грибним соусом.

Як приготувати фучки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка квашеної капусти;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка молока;

– 1 цибулина;

– 1 цибулина;

– 3 яйця;

– 2 грами соди;

– 2 грами кмину;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Чудовоа страва для посту / Скриншот з відео "Готуємо смачно"

Приготування:

Квашену капусту віджимаємо від зайвої рідини й дрібно шаткуємо. Цибулю нарізаємо якнайменше. У глибокій мисці з’єднуємо молоко, яйця, соду, сіль та борошно, замішуємо тісто трохи густіше, ніж для млинців. Додаємо капусту, цибулю і кмин, ретельно перемішуємо. Консистенція має нагадувати густу сметану. Якщо вийшло занадто густо – доливаємо молоко, якщо рідко – підсипаємо ще борошна. Смажимо оладки на розігрітій олії з обох сторін до золотистої скоринки. Подаємо зі сметаною або грибним соусом.

Як прибрати гіркоту з капусти?

Якщо смак капусти зіпсутий, то її все одно ще можна врятувати, інформує фейсбук-сторінка "Українська бабуся". Господині радять промити її під холодною водою, щоб зменшити концентрацію речовин, що дають гіркоту.

Не викидайте гірку капусту, бо відновити її смак досить просто заливши новим розсолом. Зробіть свіжу заливку з правильною кількістю солі. А ще згладити смак можна завдяки моркві, яблуку чи дрібці цукру, які зроблять капусту ніжнішою.

