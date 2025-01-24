УКР РУС
24 січня 2025, 20:06
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Лише 3 інгредієнти – і свято забезпечене: найлегший рецепт лімончелло для рідних та друзів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Лімончелло – це популярний італійський дижестив, келих якого буде вкрай доречним після обіду або вечері. Ви точно звертали на нього увагу в магазині, але куди простіше буде приготувати його самому.

Приготування лімончелло не вимагає зусиль, радше – краплинки терпіння. Подавати його найкраще охолодженим, тому не бійтеся зберігати напій у морозилці, завдяки горілці він не замерзне. 24 Канал пропонує випробувати рецепт відомого італійського напою від Foodie.

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Рецепт лімончелло 

  • Час: 1 година + 3 тижні 
  • Порцій: 2 літри 

Інгредієнти
– літр горілки;
– цедра 10 лимонів;
– вода;
– цукор. 

Приготування

  1. Знімаємо цедру зі свіжих лимонів і заливаємо її горілкою. Залишаємо на тиждень. 
  2. Після цього додаємо сироп з водою та цукром. Пропорції цього інгредієнта варто регулювати відповідно до власних смакових вподобань. 
  3. Даємо напою настоятися впродовж 2 тижнів.
  4. Проціджуємо напій у скляну пляшку, яку зберігаємо у морозилці або холодильнику. 
  5. Подаємо невеликими порціями після обіду або вечері. 

Смачного!

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