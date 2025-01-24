Приготовление лимончелло не требует усилий, скорее – капельки терпения. Подавать его лучше всего охлажденным, поэтому не бойтесь хранить напиток в морозилке, благодаря водке он не замерзнет. 24 Канал предлагает испытать рецепт известного итальянского напитка от Foodie.
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Рецепт лимончелло
- Время: 1 час + 3 недели
- Порций: 2 литра
Ингредиенты:
– литр водки;
– цедра 10 лимонов;
– вода;
– сахар.
Приготовление:
- Снимаем цедру со свежих лимонов и заливаем ее водкой. Оставляем на неделю.
- После этого добавляем сироп с водой и сахаром. Пропорции этого ингредиента следует регулировать в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.
- Даем напитку настояться в течение 2 недель.
- Процеживаем напиток в стеклянную бутылку, которую храним в морозилке или холодильнике.
- Подаем небольшими порциями после обеда или ужина.
Приятного аппетита!
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