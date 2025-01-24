Приготування лімончелло не вимагає зусиль, радше – краплинки терпіння. Подавати його найкраще охолодженим, тому не бійтеся зберігати напій у морозилці, завдяки горілці він не замерзне. 24 Канал пропонує випробувати рецепт відомого італійського напою від Foodie.

Читайте також Його обожнюють у всьому світі: готуємо ароматне американське печиво з шоколадною крихтою

Рецепт лімончелло

Час : 1 година + 3 тижні

: 1 година + 3 тижні Порцій: 2 літри

Інгредієнти:

– літр горілки;

– цедра 10 лимонів;

– вода;

– цукор.

Приготування:

Знімаємо цедру зі свіжих лимонів і заливаємо її горілкою. Залишаємо на тиждень. Після цього додаємо сироп з водою та цукром. Пропорції цього інгредієнта варто регулювати відповідно до власних смакових вподобань. Даємо напою настоятися впродовж 2 тижнів. Проціджуємо напій у скляну пляшку, яку зберігаємо у морозилці або холодильнику. Подаємо невеликими порціями після обіду або вечері.

Смачного!

Смажена риба смакуватиме як ніколи: який секретний інгредієнт це гарантує.