Приготування лімончелло не вимагає зусиль, радше – краплинки терпіння. Подавати його найкраще охолодженим, тому не бійтеся зберігати напій у морозилці, завдяки горілці він не замерзне. 24 Канал пропонує випробувати рецепт відомого італійського напою від Foodie.
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Рецепт лімончелло
- Час: 1 година + 3 тижні
- Порцій: 2 літри
Інгредієнти:
– літр горілки;
– цедра 10 лимонів;
– вода;
– цукор.
Приготування:
- Знімаємо цедру зі свіжих лимонів і заливаємо її горілкою. Залишаємо на тиждень.
- Після цього додаємо сироп з водою та цукром. Пропорції цього інгредієнта варто регулювати відповідно до власних смакових вподобань.
- Даємо напою настоятися впродовж 2 тижнів.
- Проціджуємо напій у скляну пляшку, яку зберігаємо у морозилці або холодильнику.
- Подаємо невеликими порціями після обіду або вечері.
Смачного!
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