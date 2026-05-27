27 травня, 12:41
Ваші рідні цілуватимуть за ці чебуреки руки: лінивий рецепт у лаваші
Чебуреки – це та страва, встояти перед якою просто неможливо. І якщо трішки пофантазувати, то на їх приготування потрібно лише кілька хвилин!
Ці ліниві чебуреки можуть стати вашим ідеальним сніданком або перекусом. За бажанням з начинкою можна експериментувати, але сирні нотки тут пасують просто ідеально, розповідає TikTok vivien_kb.
Буде цікаво Так спаржу не кожен ресторан приготує: швидкий рецепт на грилі
Як приготувати ліниві чебуреки?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– лаваш;
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів моцарели;
– 1 яйце;
– зелень;
– сіль та перець до смаку.
Ідеальний рецепт на кожен день: дивіться відео
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, натерту моцарелу та подрібнену зелень.
- Додайте сіль, перець і ретельно розімніть усе виделкою до однорідності.
- В окремій піалі збийте яйце.
- На половину круглого лаваша викладіть сирну начинку.
- Змастіть краї коржика збитим яйцем, накрийте вільною половиною та щільно притисніть пальцями, щоб надійно зафіксувати краї.
- Обсмажуйте чебуреки на пательні з невеликою кількістю олії з обох боків до хрусткої золотавої скоринки та повного розплавлення сиру всередині.