Ліниві чебуреки за 30 хвилин: хитрий спосіб швидко наготувати багато смачненького

Чебуреки без надлишку олії – смакота, і не така бомба по фігурі. Приготувати їх можна зі звичайних млинців, усунувши необхідність замішувати тісто, що робить процес ще легшим.

Якщо ви любите чебуреки, а часу возитися з тістом немає, тоді вас врятує цей швидкий рецепт. Ним ділиться 24 Канал з посиланням на Zhenskiy.

Читайте також Хрумка й пікантна закуска без зайвого жиру: готуємо цибулеві чипси із сиром від Ектора

Ліниві чебуреки – рецепт

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 20 – 25

Інгредієнти для млинців:

– 2 яйця;

– 350 – 400 грамів молока;

– 8 столових ложок борошна;

– 2 столові ложки олії;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі.



Для начинки:

– 600 грамів фаршу;

– 1 цибулина;

– 50 мілілітрів кип'яченої води;

– дрібка солі;

– спеції – на смак.

Приготування:

До фаршу додайте натерту цибулю, спеції, сіль, воду та гарно все перемішайте.

Для млинців візьміть миску, вбийте яйця, додайте сіль та цукор, гарно збийте.

Після цього додайте борошно та влийте частину молока, перемішайте й додавайте інше молоко та олію. Перемішайте до однорідності та випікайте млинці з обох сторін до золотистого кольору.

На половину кожного млинця викладіть начинку й складіть у формі чебурека.

Обваляйте у борошні, а потім у яйці. Викладіть на розігріту сковорідку з олією й смажте з обох боків на маленькому вогні під кришкою до золотистого кольору.

Смачного!

Теж приготуйте: ніжна спаржа з соусом бешамель.