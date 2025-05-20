Якщо ви любите чебуреки, а часу возитися з тістом немає, тоді вас врятує цей швидкий рецепт. Ним ділиться 24 Канал з посиланням на Zhenskiy.
Читайте також Хрумка й пікантна закуска без зайвого жиру: готуємо цибулеві чипси із сиром від Ектора
Ліниві чебуреки – рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 20 – 25
Інгредієнти для млинців:
– 2 яйця;
– 350 – 400 грамів молока;
– 8 столових ложок борошна;
– 2 столові ложки олії;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі.
Для начинки:
– 600 грамів фаршу;
– 1 цибулина;
– 50 мілілітрів кип'яченої води;
– дрібка солі;
– спеції – на смак.
Приготування:
- До фаршу додайте натерту цибулю, спеції, сіль, воду та гарно все перемішайте.
- Для млинців візьміть миску, вбийте яйця, додайте сіль та цукор, гарно збийте.
- Після цього додайте борошно та влийте частину молока, перемішайте й додавайте інше молоко та олію. Перемішайте до однорідності та випікайте млинці з обох сторін до золотистого кольору.
- На половину кожного млинця викладіть начинку й складіть у формі чебурека.
- Обваляйте у борошні, а потім у яйці. Викладіть на розігріту сковорідку з олією й смажте з обох боків на маленькому вогні під кришкою до золотистого кольору.
Смачного!
Теж приготуйте: ніжна спаржа з соусом бешамель.