Если вы любите чебуреки, а времени возиться с тестом нет, тогда вас спасет этот быстрый рецепт. Им делится 24 Канал со ссылкой на Zhenskiy.

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Ленивые чебуреки – рецепт

Время: 30 минут

30 минут Порции: 20 – 25

Ингредиенты для блинов:

– 2 яйца;

– 350 – 400 граммов молока;

– 8 столовых ложек муки;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли.



Для начинки:

– 600 граммов фарша;

– 1 луковица;

– 50 миллилитров кипяченой воды;

– щепотка соли;

– специи – по вкусу.

Приготовление:

К фаршу добавьте натертый лук, специи, соль, воду и хорошо все перемешайте.

Для блинов возьмите миску, вбейте яйца, добавьте соль и сахар, хорошо взбейте.

После этого добавьте муку и влейте часть молока, перемешайте и добавляйте остальное молоко и масло. Перемешайте до однородности и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

На половину каждого блина выложите начинку и сложите в форме чебурека.

Обваляйте в муке, а затем в яйце. Выложите на разогретую сковородку с маслом и жарьте с обеих сторон на маленьком огне под крышкой до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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