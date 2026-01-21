Укр Рус
21 січня, 14:12
Ліниві чебуреки з соковитою начинкою: страва, яку потім важко перестати готувати

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ліниві чебуреки з соковитою начинкою легко готувати, і вони користуються популярністю серед багатьох людей.
  • Для чебуреків найкраще обирати фарш зі свинини та яловичини, це поєднання дарує ідеальний баланс. 

Чебуреки – це та страва, яку раді бачити на столі всюди і завжди. І є рецепт, з яким їх можна готувати з радістю та насолодою!

Якщо захотілося чогось смачного, поживного та оригінального, то ліниві чебуреки ідеально виконають ваші бажання. Вони не просто прості у приготуванні – ви робитимете їх із задоволенням, розповідає TikTok ptashka.oly.

Як приготувати ліниві чебуреки? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 1 цибуля;
– 150 мілілітрів води;
– пучок кінзи або петрушки;
– сіль, перець та сухий часник до смаку;
– 10 мінілавашів;
– олія для смаження.

Готуємо улюблені чебуреки із задоволення: відео 

Приготування

  1. Цибулю подрібнюємо на терці або в блендері з невеликою кількістю води до пюре.
  2. Додаємо її до фаршу разом із зеленню, сіллю, перцем і сухим часником.
  3. Вливаємо воду та добре вимішуємо, щоб маса стала соковитою.
  4. Мінілаваші швидко зволожуємо холодною водою з обох боків. На одну половину викладаємо фарш, накриваємо другою й щільно защипуємо краї.
  5. Смажимо на сковорідці з олією як класичні чебуреки, або з мінімальною кількістю жиру. Також можна запекти їх в духовці чи приготувати в аерогрилі.

Як обрати фарш на чебуреки? 

"Золотим" стандартом вважають поєднання свинини та яловичини – ідеальний баланс жирності та смаку. Що стосується пропорцій, то йдеться про 50/50 або 60/40, розповідає Przepisy.

Можна також обирати інші види мʼяса, але памʼятайте – фарш на чебуреки не може бути пісним. Якщо маєте пісні частини, варто додати до них трішки сала. 

Що ще смачного зробити? 