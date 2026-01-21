Ліниві чебуреки з соковитою начинкою: страва, яку потім важко перестати готувати

Чебуреки – це та страва, яку раді бачити на столі всюди і завжди. І є рецепт, з яким їх можна готувати з радістю та насолодою!

Якщо захотілося чогось смачного, поживного та оригінального, то ліниві чебуреки ідеально виконають ваші бажання. Вони не просто прості у приготуванні – ви робитимете їх із задоволенням, розповідає TikTok ptashka.oly.

Як приготувати ліниві чебуреки?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів яловичого фаршу;

– 1 цибуля;

– 150 мілілітрів води;

– пучок кінзи або петрушки;

– сіль, перець та сухий часник до смаку;

– 10 мінілавашів;

– олія для смаження.

Готуємо улюблені чебуреки із задоволення: відео

Приготування:

Цибулю подрібнюємо на терці або в блендері з невеликою кількістю води до пюре. Додаємо її до фаршу разом із зеленню, сіллю, перцем і сухим часником. Вливаємо воду та добре вимішуємо, щоб маса стала соковитою. Мінілаваші швидко зволожуємо холодною водою з обох боків. На одну половину викладаємо фарш, накриваємо другою й щільно защипуємо краї. Смажимо на сковорідці з олією як класичні чебуреки, або з мінімальною кількістю жиру. Також можна запекти їх в духовці чи приготувати в аерогрилі.

Як обрати фарш на чебуреки?

"Золотим" стандартом вважають поєднання свинини та яловичини – ідеальний баланс жирності та смаку. Що стосується пропорцій, то йдеться про 50/50 або 60/40, розповідає Przepisy.

Можна також обирати інші види мʼяса, але памʼятайте – фарш на чебуреки не може бути пісним. Якщо маєте пісні частини, варто додати до них трішки сала.

