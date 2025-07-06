Раз і готово: готуємо ліниві деруни, які виходять смачнішими за класичні

Традиційно приготування улюблених дерунів передбачає трудомісткий процес натирання картоплі на тертці. Однак для тих, хто шукає швидшу альтернативу, "ліниві деруни" пропонують рішення.

Цю спрощену версію можна приготувати всього за 20 хвилин, а на смак вона не поступається класичному рецепту, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Весь секрет в особливому подрібненні картоплі.

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Ліниві деруни

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки борошна;

– 50 мілілітрів рослинної олії;

– сіль, перець – на смак.

Приготування:

Картоплю та цибулю очистьте від верхнього шару, промийте, наріжте невеликими шматочками довільної форми. Закиньте у чашу блендера, перебийте на високих швидкостях.

Картопляно-цибулеву масу перекладіть у глибоку тарілку на 5 хвилин, щоб картопля виділила сік. Весь сік злийте.

Тоді у масу вбийте яйце, всипте необхідну кількість борошна, посоліть і поперчіть до смаку, ретельно перемішайте.

Сковороду прогрійте на плиті, влийте олію. У гарячу олію покладіть невелику порцію маси за допомогою столової ложки, формуючи круглі заготовки. Смажте на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Готові деруни перекладіть на серветку, щоб вона ввібрала зайву олію. Деруни подавайте зі сметаною.

Смачного!

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