25 квітня, 14:11
Ліниві ватрушки за 20 хвилин: якщо вдома є тільки хліб і сир, а солодкого хочеться
Батон і сир, які традиційно вважаються несумісними, насправді дуже смачно поєднуються. З такого набору можна приготувати швидкий сніданок чи перекус усього за 20 хвилин.
Господині можуть приготувати ліниві ватрушки без замішування тіста. Цей рецепт поєднує хрусткий хліб з ніжною вершковою начинкою, передає 24 Канал з посиланням на UA.новини.
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Ліниві ватрушки
- Час: 30 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти:
– білий батон;
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 1 склянка молока;
– 1 чайна ложка крупи манної;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка сметани.
Приготування:
- Наріжте батон на скибки. Це буде основа замість тіста.
- До сиру додайте цукор та одне невелике яйце, сметану та манку. Ретельно перемішайте все.
- Батон обмокніть в молоко та викладіть на деко з пергаментом. Зверху покладіть начинку з сиром.
- Поставте випікатись в духовку при температурі 200 градусів на 15 – 20 хвилин. Можете прикрасити готові ватрушки ягодами.
Смачного!
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