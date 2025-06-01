Ідеальніше не придумаєш: ароматний лосось з прованськими травами в духовці

Лосось – це про ніжність, соковитість та вишуканий смак. Ця страва, запечена в духовці, неодмінно стане улюбленою для тих, хто прагне справити враження за обіднім чи вечірнім столом.

Він готується просто, а в результаті перевершує всі очікування. Як смачно запекти лосось розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

Читайте також Закуска на всі випадки життя: запікаємо ароматний камамбер в духовці

Запечений лосось з прованськими травами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 філе лосося;

– 1/2 соку лимона;

– 1 чайна ложка прованських трав;

– пару дрібок солодкої паприки;

– пару дрібок часнику;

– 1 столова ложка оливкової олії.

Приготування:

Обвалюйте рибу в прованських травах з додаванням оливкової олії та лимонного соку. Можете залишити в холодильнику на 1 – 2 години, або готуйте одразу.

Підготовлений лосось посоліть і поперчіть до смаку, а потім перекладіть у посуд для запікання.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте в ній страву приблизно 20 хвилин. Час регулюйте залежно від товщини риби.

Запечений лосось із прованськими травами можна подавати з руколою, шпинатом або листовим салатом.

Смачного!

Теж приготуйте: італійське ризотто, що тане в роті.