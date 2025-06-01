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10 червня, 14:15
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Ідеальніше не придумаєш: ароматний лосось з прованськими травами в духовці

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Запечений лосось з прованськими травами готується протягом 30 хвилин і розрахований на 2 порції.
  • Якщо хочете легке, незвичайне основне блюдо, то нічого кращого, ніж запечене філе лосося – не знайдете.

Лосось – це про ніжність, соковитість та вишуканий смак. Ця страва, запечена в духовці, неодмінно стане улюбленою для тих, хто прагне справити враження за обіднім чи вечірнім столом.

Він готується просто, а в результаті перевершує всі очікування. Як смачно запекти лосось розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Запечений лосось з прованськими травами

  • Час: 30 хвилин 
  • Порції: 2

Інгредієнти: 
– 2 філе лосося;
– 1/2 соку лимона;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– пару дрібок солодкої паприки;
– пару дрібок часнику;
– 1 столова ложка оливкової олії.

Приготування:

  1. Обвалюйте рибу в прованських травах з додаванням оливкової олії та лимонного соку. Можете залишити в холодильнику на 1 – 2 години, або готуйте одразу.
     
  2. Підготовлений лосось посоліть і поперчіть до смаку, а потім перекладіть у посуд для запікання.
     
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте в ній страву приблизно 20 хвилин. Час регулюйте залежно від товщини риби.
     
  4. Запечений лосось із прованськими травами можна подавати з руколою, шпинатом або листовим салатом.

Смачного!

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