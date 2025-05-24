24 травня, 16:30
Коли слова зайві: готуємо кабачкові мафіни з шинкою і сиром, які стануть ідеальною закускою
Основні тези
- Кабачкові мафіни з шинкою і сиром готуються за 40 хвилин і розраховані на 8 – 10 порцій.
- Приготуйтеся до смачного частування за лічені хвилини.
Кабачок – універсальний і бюджетний овоч, з якого можна приготувати безліч страв. Одним з яскравих прикладів є солоні мафіни з сиром та шинкою.
За мінімальну кількість часу у вас вийде дуже смачний перекус. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @aprilparadise.
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Кабачкові мафіни з шинкою і сиром
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 600 грамів кабачків;
– 3 яйця;
– 150 грамів шинки;
– 120 грамів сиру;
– 120 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль, перець, трави – на смак.
Як приготувати ці мафіни: дивіться відео
Приготування:
- Натріть кабачок на дрібній тертці. Посоліть, добре відтисніть.
- Додайте яйця, натертий сир та шинку, нарізану кубиками. Тепер борошно та розпушувач.
- Всипте до маси перець та трави. Ретельно перемішайте.
- Перекладіть у форми. Запікайте в духовці за температури 200 градусів приблизно 30 хвилин.
Смачного!
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