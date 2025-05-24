Коли слова зайві: готуємо кабачкові мафіни з шинкою і сиром, які стануть ідеальною закускою

Кабачок – універсальний і бюджетний овоч, з якого можна приготувати безліч страв. Одним з яскравих прикладів є солоні мафіни з сиром та шинкою.

За мінімальну кількість часу у вас вийде дуже смачний перекус. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @aprilparadise. Читайте також Хрусткі кабачки, запечені з сиром: рецепт легкої та корисної страви до столу Кабачкові мафіни з шинкою і сиром Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 600 грамів кабачків;

– 3 яйця;

– 150 грамів шинки;

– 120 грамів сиру;

– 120 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– сіль, перець, трави – на смак. Як приготувати ці мафіни: дивіться відео Приготування: Натріть кабачок на дрібній тертці. Посоліть, добре відтисніть.

Додайте яйця, натертий сир та шинку, нарізану кубиками. Тепер борошно та розпушувач.

Всипте до маси перець та трави. Ретельно перемішайте.

Перекладіть у форми. Запікайте в духовці за температури 200 градусів приблизно 30 хвилин. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ці гарячі бутерброди з яйцем.