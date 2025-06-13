Макові булочки з шоколадом від Ектора: рецепт на вихідні

Макові булочки з шоколадом – чудове поєднання насичених смаків. Пишне дріжджове тісто слугує ідеальною основою, яка підкреслює унікальну текстуру маку, що додає приємної горіхової нотки. Тим часом додавання шоколаду гарантує шар насиченості.

Ці домашні булочки від шефа Ектора Хіменеса-Браво чудово підходять до кави або як перекус у середині дня, пише 24 Канал.

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Макові булочки з шоколадом

Час: 2 години

2 години Порції:

Інгредієнти для тіста:

– 250 мілілітрів молока;

– 1 пакетик сухих дріжджів;

– 120 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 540 грамів борошна пшеничного;

– 80 грамів вершкового масла.



Для начинки:

– 300 грамів макової начинки;

– вершкове масло для змащування тіста;

– 90 грамів молочного шоколаду для глазурі.

Як приготувати макові булочки з шоколадом: дивіться відео

Приготування:

У тепле молоко всипте дріжджі, додайте цукор, сіль, яйця та перемішайте.

Поступово додайте борошно – спочатку половину, перемішайте, потім решту. Додайте м'яке масло й замішайте тісто – воно буде м'яким і трохи липким.

Накрийте тісто й залиште на 1 годину в теплому місці.

Тоді сформуйте булочки. Тісто обімніть і розкачайте в тонкий пласт.

Змастіть 2/3 поверхні розтопленим маслом, викладіть макову начинку. Скрутіть в рулет і наріжте на порції.

Викладіть булочки на деко, залиште ще на 30 – 40 хвилин у теплому місці.

Випікайте при температурі 175 градусів до золотистого кольору.

Остиглі булочки змастіть розтопленим молочним шоколадом і смакуйте.

Готово!

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