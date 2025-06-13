Будуть готові вже за годину: хрусткі малосольні огірочки в пакеті

Господині можуть приготувати ароматні малосольні огірки в рази швидше, ніж зазвичай. Простий рецепт з пакетом дозволяє зробити цю закуску всього за годину.

Ці огірочки доповнять будь-які страви або слугуватимуть самостійною закускою. Як приготувати малосольні огірки за годину розповідає 24 Канал з посиланням на "Сусідка". Читайте також Легендарна закуска: готуємо биту редиску, яка збагатить будь-яку трапезу Малосольні огірки за годину Час: 1 година

1 година Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 1 столова ложка кам'яної солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 3 – 5 зубків часнику;

– великий пучок кропу із парасольками;

– 1 – 2 великих листки хрону;

– 4 – 5 листочків смородини або вишні;

– маленький шматочок гострого перцю. Приготування: Огірки ретельно вимийте та замочіть у холодній воді. Після "ванни" обсушіть їх і зріжте кінчики з обох боків. Це допоможе швидше та рівномірніше просолитися.

Кріп та листя хрону, смородини чи вишні грубо порвіть руками або наріжте. Часник роздушіть пласкою стороною ножа або наріжте пластинками.

Візьміть міцний харчовий пакет, складіть у нього підготовлені огірки, всю зелень, часник, сіль та цукор.

Зав'яжіть пакет, залишивши всередині трохи повітря, і добре, енергійно потрясіть його протягом 1 – 2 хвилин. Усі інгредієнти мають рівномірно перемішатися, а огірки – почати пускати сік.

Залиште пакет при кімнатній температурі приблизно на 1 годину. Протягом цього часу бажано ще кілька разів його струсити.

Вже через годину можете насолоджуватися огірками. Але для ще насиченішого смаку можна потримати їх у холодильнику 30 – 60 хвилин перед подачею. Смачного! Теж спробуйте: запечений камамбер в духовці.