24 червня, 14:10
Поєднання ніжності та соковитості: ідеальний десерт на всі випадки життя
Основні тези
- Мандаринова панакота є популярним десертом завдяки поєднанню ніжності та соковитості.
- Рецепт потребує 25 хвилин на приготування та 3 – 4 години на застигання.
Десерти з мандаринами відомі своїми ніжними та соковитими смаковими якостями. У поєднанні з кремовою текстурою панакоти – комбінація має шалену популярність серед любителів десертів.
Цей італійський десерт легко приготувати вдома. Рецептом мандаринової панакоти ділиться 24 Канал з посиланням на News24.
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Мандаринова панакота
- Час: 25 хвилин (3 – 4 години на застигання)
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 5 мандарин;
– 10 грамів желатину;
– 30 мілілітрів води;
– 80 грамів цукру;
– 250 мілілітрів вершків.
Приготування:
- Мандарини розберіть та покладіть в блендер. Збийте їх та процідіть через сито.
- Желатин у розмірі 5 грамів залийте 15 мілілітрами води. У сік додайте 40 грамів цукру та доведіть до кипіння. Покладіть желатин. Розмішайте та трохи охолодіть. Розлийте в місткості для десертів та поставте в холодильник на декілька годин.
- Тоді перейдіть до другого етапу приготування. Знов залийте 5 грамів желатину 15 мілілітрами води. Вершки доведіть до кипіння, додайте 40 грамів цукру та розмішайте. Введіть желатин.
- Дістаньте з холодильника мандаринове желе та залийте другий шар панакоти. Знов поставте в холодильник. Коли панакота застигне, прикрасьте дрібно порізаними фруктами.
Смачного!
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