Ця насолода ще доступна: Сефардський мандариновий пиріг, що тане у роті

Цей торт подарує вам та вашим близьким просто незабутню насолоду. В ньому поєднується усе найкраще, що ми звикли бачити у десертах.

Є десерти, які можна назвати вершиною кулінарної насолоди. Мандариновий пиріг точно входить в цей перелік, адже здатен потішити навіть вибагливих гурманів. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом "Пані Стефи".

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Рецепт Сефардського пирога

Час: 3 години

3 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів мандаринок;

– 6 яєць;

– 160 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 200 грамів мигдалевого борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 2 столові ложки оливкової олії;

для крему:

– 250 грамів крем-сиру;

– 80 грамів цукрової пудри;

– цедра та сік одного лимона (окремо).

Приготування:

Занурте мандарини у воду і варіть їх протягом двох годин. Після цього остудіть, поріжте, видаліть хвостики та кісточки, якщо вони є, і збийте до однорідної консистенції. Додайте сік і цедру половини лимона. Збийте яйця з цукром і ванільним цукром. Додайте мандаринове пюре, сік і цедру половини лимона, мигдалеве борошно та олію, і добре збийте суміш. Вилийте її у круглу форму для випікання (незйомну або вистелену пергаментом). Випікайте при температурі 170 градусів протягом приблизно однієї години до золотистого кольору. Перевірте готовність паличкою — вона має виходити сухою. Для крему збийте 250 грамів крем-сиру з цукровою пудрою, додайте цедру та сік половини лимона. Поки пиріг печеться та охолоджується, зберігайте крем у холодильнику. Прикрасьте готовий пиріг дольками мандаринів, цедрою лайма або на свій смак. Прикрашайте пиріг тільки після повного охолодження, щоб крем не розтікся.

Смачного!

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