Є десерти, які можна назвати вершиною кулінарної насолоди. Мандариновий пиріг точно входить в цей перелік, адже здатен потішити навіть вибагливих гурманів. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом "Пані Стефи".
Цікаво Елементарно і бездоганно: канапе з яйцем і сьомгою на закуску або для легкої вечері
Рецепт Сефардського пирога
- Час: 3 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів мандаринок;
– 6 яєць;
– 160 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 200 грамів мигдалевого борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 2 столові ложки оливкової олії;
для крему:
– 250 грамів крем-сиру;
– 80 грамів цукрової пудри;
– цедра та сік одного лимона (окремо).
Приготування:
Занурте мандарини у воду і варіть їх протягом двох годин. Після цього остудіть, поріжте, видаліть хвостики та кісточки, якщо вони є, і збийте до однорідної консистенції. Додайте сік і цедру половини лимона.
Збийте яйця з цукром і ванільним цукром. Додайте мандаринове пюре, сік і цедру половини лимона, мигдалеве борошно та олію, і добре збийте суміш.
Вилийте її у круглу форму для випікання (незйомну або вистелену пергаментом). Випікайте при температурі 170 градусів протягом приблизно однієї години до золотистого кольору. Перевірте готовність паличкою — вона має виходити сухою.
Для крему збийте 250 грамів крем-сиру з цукровою пудрою, додайте цедру та сік половини лимона. Поки пиріг печеться та охолоджується, зберігайте крем у холодильнику.
Прикрасьте готовий пиріг дольками мандаринів, цедрою лайма або на свій смак.
Прикрашайте пиріг тільки після повного охолодження, щоб крем не розтікся.
Смачного!
В нього закохалися всі: рецепт пляцка "Хвилі Дунаю".