Мариновані гриби – простий, але дуже смачний варіант закуски. Цей швидкий рецепт дозволяє господиням приготувати пікантну грибну страву всього за 7 хвилин. Вони чудово підійдуть як до повсякденного, так і до святкового столу.

Як приготувати такі мариновані гриби розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @skibaanya. Це найшвидші мариновані печериці, які ще й не потребують довгого настоювання.

Як замаринувати гриби за 7 хвилин?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів печериць;

– 50 мілілітрів води;

– 50 мілілітрів олії;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 зубки часнику;

– 15 штук перцю чорного горошком;

– 3 лаврових листи;

– 2 столові ложки оцту 9%.

Мариновані печериці за 7 хвилин: дивіться відео

Приготування:

У каструлі змішайте воду, олію, цукор, сіль, оцет, часник та спеції. Поставте каструлю на середній вогонь і зачекайте, поки маринад закипить.

Покладіть гриби у воду та додайте пару ложок борошна, так вони швидше очистяться. Перемішайте, вийміть чисті гриби й додайте до маринаду.

Готуйте печериці 7 хвилин, періодично помішуйте.

Перекладіть гриби з маринадом у посудину, залиште на кілька годин для глибшого смаку. Але можете їсти й одразу.

Готово!

Які поширені помилки псують печериці?

Попри уявну простоту приготування печериць, існує кілька поширених помилок, які можуть погіршити їхній смак і призвести до гумової та водянистої консистенції, пише Ukr.Media.

Одним з найважливіших кроків у приготуванні печериць є обмеження часу миття. Хоча гриби необхідно промити, щоб видалити бруд, їх слід тримати під проточною водою лише кілька секунд. Якщо гриби виглядають чистими, достатньо просто протерти їх вологою ганчіркою.

Слід уникати й варіння печериць під кришкою. Це призведе до надлишку вологи, в результаті чого гриби стануть тушкованими, а не збережуть бажану текстуру. Ще одна поширена помилка – передчасне додавання солі. Її додавати лише наприкінці процесу приготування.

