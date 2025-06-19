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19 червня, 12:43
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Солодкі мариновані помідори: простий рецепт на зиму без стерилізації

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Консервовані помідори та огірки є улюбленими продуктами в українських домівках протягом зимових місяців. А їх приготуванням займаються влітку. 
  • Існує безліч рецептів закручування – ми пропонуємо рецепт маринованих помідорів у солодкому маринаді.

У кулінарному світі існує безліч рецептів консервованих помідорів, кожен з яких пропонує унікальну родзинку смаку. Останнім часом господині все більше віддають перевагу солодким маринованим помідорам.

Такі томати виходять дуже смачними. Як закрити на зиму солодкі мариновані помідори розповідає 24 Канал з посиланням на Час Дій.

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    Солодкі мариновані помідори

    • Час: 35 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:
    – 1,5 – 2 кілограми помідорів;
    – 1,5 літра окропу;
    – 200 грамів цукру;
    – 1 столова ложка солі;
    – 100 мілілітрів оцту 9%;
    – лавровий лист, чорний перець горошком – на смак.

    Приготування:

    1. Помідори помийте й обсушіть. Щоб шкірка у помідорів не лопнула, наколіть їх виделкою.
       
    2. У стерилізовані банки розкладіть помідори. Обережно залийте окропом і залиште на 10 хвилин.
       
    3. Після цього воду з банок злийте в каструлю. Всипте сіль і цукор, додайте кілька горошин чорного перцю та лавровий лист.
       
    4. Каструлю поставте на вогонь, кип'ятіть маринад 2 хвилини. Потім влийте оцет і добре перемішайте.
       
    5. Знову залийте помідори вже готовим маринадом. Банки закрийте кришками, переверніть й укутайте до повного охолодження.

    Готово!

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