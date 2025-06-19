19 червня, 12:43
Солодкі мариновані помідори: простий рецепт на зиму без стерилізації
Основні тези
- Консервовані помідори та огірки є улюбленими продуктами в українських домівках протягом зимових місяців. А їх приготуванням займаються влітку.
- Існує безліч рецептів закручування – ми пропонуємо рецепт маринованих помідорів у солодкому маринаді.
У кулінарному світі існує безліч рецептів консервованих помідорів, кожен з яких пропонує унікальну родзинку смаку. Останнім часом господині все більше віддають перевагу солодким маринованим помідорам.
Такі томати виходять дуже смачними. Як закрити на зиму солодкі мариновані помідори розповідає 24 Канал з посиланням на Час Дій.
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Солодкі мариновані помідори
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1,5 – 2 кілограми помідорів;
– 1,5 літра окропу;
– 200 грамів цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 100 мілілітрів оцту 9%;
– лавровий лист, чорний перець горошком – на смак.
Приготування:
- Помідори помийте й обсушіть. Щоб шкірка у помідорів не лопнула, наколіть їх виделкою.
- У стерилізовані банки розкладіть помідори. Обережно залийте окропом і залиште на 10 хвилин.
- Після цього воду з банок злийте в каструлю. Всипте сіль і цукор, додайте кілька горошин чорного перцю та лавровий лист.
- Каструлю поставте на вогонь, кип'ятіть маринад 2 хвилини. Потім влийте оцет і добре перемішайте.
- Знову залийте помідори вже готовим маринадом. Банки закрийте кришками, переверніть й укутайте до повного охолодження.
Готово!
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