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5 березня, 06:06
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Точні пропорції для довершеного смаку: як замаринувати ідеальний оселедець

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Під час посту оселедець стає справжнім фаворитом на столі. Він універсальний, корисний і чудово поєднується з різними стравами.

Його можна подати з картоплею, додати до салатів чи просто приготувати ароматні канапе. А якщо замаринувати правильно – він стане ще смачнішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на przyslij przepis.

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Рецепт маринованого оселедця

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм філе солоного оселедця;
– 1,5 літра води;
– 1 склянка оцту;
– 2 столові ложки олії;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 6 лаврових листків;
– 6 зерен запашного перцю;
– 6 горошин чорного перцю.

Приготування:

  1. Налийте в каструлю воду, оцет і олію.
  2. Поріжте цибулю та моркву кільцями й додайте в каструлю.
  3. Всипте сіль, цукор, додайте лавровий лист, запашний перець і чорний перець. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть приблизно 3 хвилини на повільному вогні, після чого залиште охолоджуватися.
  4. Промийте філе оселедця під проточною водою, викладіть у банку та залийте охолодженим маринадом.
  5. Залиште оселедець маринуватися кілька днів у прохолодному місці.

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