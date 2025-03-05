Точні пропорції для довершеного смаку: як замаринувати ідеальний оселедець

Під час посту оселедець стає справжнім фаворитом на столі. Він універсальний, корисний і чудово поєднується з різними стравами.

Його можна подати з картоплею, додати до салатів чи просто приготувати ароматні канапе. А якщо замаринувати правильно – він стане ще смачнішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на przyslij przepis. Цікаво Що приготувати на вечерю за 10 хвилин – 3 варіанти на будь-який день Рецепт маринованого оселедця Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм філе солоного оселедця;

– 1,5 літра води;

– 1 склянка оцту;

– 2 столові ложки олії;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 6 лаврових листків;

– 6 зерен запашного перцю;

– 6 горошин чорного перцю. Приготування: Налийте в каструлю воду, оцет і олію. Поріжте цибулю та моркву кільцями й додайте в каструлю. Всипте сіль, цукор, додайте лавровий лист, запашний перець і чорний перець. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть приблизно 3 хвилини на повільному вогні, після чого залиште охолоджуватися. Промийте філе оселедця під проточною водою, викладіть у банку та залийте охолодженим маринадом. Залиште оселедець маринуватися кілька днів у прохолодному місці. Цікаво знати: для чого додавати у молоко соду.