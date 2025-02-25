Він є на кожній кухні: який інгредієнт зробить з оселедця делікатес

Ніжний оселедець – ідеальне доповнення до улюбленої картоплі. І потрібно зовсім небагато, щоб перетворити цей простий інгредієнт на шедевр.

Увесь секрет в приготуванні смачного оселедця криється в маринаді. Якщо у вас вдома є мед – ви на половині шляху до створення кулінарного шедевра, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Цікаво Вода, йод, горілка: як відрізнити натуральне масло від підробки Рецепт смачного оселедця Час: 25 хвилин + кілька годин

25 хвилин + кілька годин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2 філе оселедця;

– 2 цибулини;

– 3 столові ложки меду;

– третина лимона;

– сіль та перець до смаку. Приготування: Наріжте цибулю тонкими кільцями, посоліть її і трохи помніть руками, щоб вона пустила сік. Додайте до цибулі мед, перець і нарізаний часточками лимон (кількох часточок вистачить). Знову перемішайте все руками, накрийте плівкою і дайте постояти 20 хвилин. На тарілку викладіть половину цибулі, зверху розкладіть шматочки оселедця, а потім накрийте їх рештою цибулі. Загорніть тарілку в харчову плівку і помістіть у холодильник на 2 – 3 години. Смачного! Для будь-якого салату: універсальна заправка, яку обожнюють французи.