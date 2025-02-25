25 лютого, 08:22
Він є на кожній кухні: який інгредієнт зробить з оселедця делікатес
Ніжний оселедець – ідеальне доповнення до улюбленої картоплі. І потрібно зовсім небагато, щоб перетворити цей простий інгредієнт на шедевр.
Увесь секрет в приготуванні смачного оселедця криється в маринаді. Якщо у вас вдома є мед – ви на половині шляху до створення кулінарного шедевра, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
Цікаво Вода, йод, горілка: як відрізнити натуральне масло від підробки
Рецепт смачного оселедця
- Час: 25 хвилин + кілька годин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 філе оселедця;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки меду;
– третина лимона;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте цибулю тонкими кільцями, посоліть її і трохи помніть руками, щоб вона пустила сік.
- Додайте до цибулі мед, перець і нарізаний часточками лимон (кількох часточок вистачить). Знову перемішайте все руками, накрийте плівкою і дайте постояти 20 хвилин.
- На тарілку викладіть половину цибулі, зверху розкладіть шматочки оселедця, а потім накрийте їх рештою цибулі.
- Загорніть тарілку в харчову плівку і помістіть у холодильник на 2 – 3 години.
Смачного!
Для будь-якого салату: універсальна заправка, яку обожнюють французи.