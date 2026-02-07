"Мармуровий" десерт без випікання: як чизкейк, але ще краще та швидше

Вихідні – це чудова нагода поласувати чимось солоденьким. "Мармуровий" десерт потішить не тільки смаком, але й простотою приготування.

Ніжна сирна маса з яскравим відтіком какао не залишить байдужим навіть закоренілих поціновувачів солоденького. Це той десерт, який подарує гарний настрій навіть у найважчий день, розповідає портал Shuba.

Як приготувати "Мармуровий" десерт?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 7

Інгредієнти:

– 600 грамів кисломолочного сиру;

– 300 грамів сметани 15%;

– 370 грамів згущеного молока;

– 30 грамів какао-порошку;

– 30 грамів желатину;

– 100 мілілітрів теплої води.

Ніжність, яку варто відчути / Фото "Смачні десерти"

Приготування:

Підготуйте воду, підігрівши її до приємного теплого стану. У невелику ємність насипте желатин, залийте його підготовленою водою та залиште на деякий час, щоб він добре набух. Для основної маси візьміть велику миску та ретельно збийте в ній кисломолочний сир разом зі згущеним молоком, доки суміш не стане повністю гладкою. В окремому посуді збийте сметану до пишності, після чого обережно з’єднайте її з сирною основою та перемішайте. Щоб желатин рівномірно розподілився, додайте до нього дві столові ложки сирної суміші, розмішайте, і лише після цього влийте підготовлений желатин у загальну миску, ще раз усе перемішуючи ложкою. Розділіть отриманий крем на дві рівні частини. В одну з них всипте какао та вимішайте до однорідного кольору. Далі з’єднайте обидві маси в одній ємності та зробіть ложкою лише три колові рухи — це дозволить створити гарний мармуровий малюнок. Розкладіть десерт у велику форму або порційні креманки, акуратно розрівнюючи поверхню. Накрийте посуд харчовою плівкою та відправте в холодильник щонайменше на 5 годин для повного застигання.

Як вибрати сир для десерту?

Важливо обирати сир з високим відсотком жирності, оскільки він має м’якший вершковий смак і краще поєднується з іншими інгредієнтами. Якщо ви плануєте готувати холодний чизкейк або мус, обов’язково зверніть увагу на вологість: занадто сухий сир зробить десерт жорстким, а надто вологий не дозволить йому тримати форму, радить Haps.

Для вишуканих десертів ідеально підходить пастоподібний сир, але якщо ви купили класичний зернистий, не полінуйтеся перетерти його через дрібне сито або ретельно збити блендером до стану гладкої емульсії.

Якщо ви готуєте за рецептом, де сир піддається запіканню, вибирайте продукт середньої щільності, щоб після духовки він не став гумовим.

