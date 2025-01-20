Естетична насолода: це масло з авокадо сподобається усім без винятку

Авокадо набуває дедалі більшої популярності як універсальний інгредієнт, що доповнює широкий спектр страв. Він може покращувати салати, каші та навіть десерти. До того ж авокадо можна перетворити на домашнє масло, яке в результаті вийде ніжним та особливим на смак.

Така маса є смачною й естетичною. Нею можна намастити як брускети для гостей, так і бутерброди для звичайного сніданку. Як приготувати масло з авокадо розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм @vasilymishlen. Читайте також Цьому рецепту фігура скаже "дякую": готуємо вітамінний салат із селери, груші та фундуку Масло з авокадо Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 180 грамів вершкового масла;

– 2 авокадо;

– 3 гілочки петрушки;

– 1/3 чайні ложки паприки;

– сіль – до смаку;

– часник сухий – до смаку;

– 2 столові ложки лимонного соку. Як приготувати масло з авокадо: дивіться відео Приготування: Авокадо очистьте від шкірки та серцевини. Петрушку подрібніть ножем. Далі масло вершкове поріжте кубиками. Авокадо, масло, спеції, петрушку та сік лимона збийте блендером до однорідності. Поставте масу в холодильник. Коли застигне (приблизно 2 години) – намастіть на хліб і насолоджуйтеся. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і крабовий салат по-новому.