Можна їсти просто ложкою: трендовий майонез з авокадо за 3 хвилини

Його зазвичай називають майонезом, але правильніше було б казати соус. Він виготовлений з авокадо та чудово поєднується з усім. Намазаний на хліб, политий на салати, змішаний з пастою чи просто прямо з ложки – не важливо, бо смачно однаково.

Пропонуємо приготувати неймовірну вегетаріанську авокадо-намазку. Знадобиться всього декілька інгредієнтів, пише 24 Канал з посиланням на Liga.net. Читайте також Не нашкодить фігурі, а смакуватиме особливо: готуємо домашній майонез без яєць за 2 хвилини Соус з авокадо Час: 3 хвилини

3 хвилини Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 стиглий авокадо;

– трохи солі;

– 1 ложка лимонного соку;

– 3 столові ложки оливкової олії. Приготування: Розріжте навпіл авокадо, вийміть кісточку й вийміть м'якуш. Помістіть її у чашу від блендера.

Вичавіть з лимона столову ложку соку. Додайте 3 столові ложки олії. Збийте до однорідної маси.

Посоліть й ще раз збийте блендером. Соус готовий. Його можна куштувати з будь-чим або просто ложкою. А для кращого смаку зверху присипати сезамом або насінням. Смачного! Теж приготуйте: неймовірний паштет з горбуші й сиру.