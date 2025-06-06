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Новини Смачно Салати і закуски Можна їсти просто ложкою: трендовий майонез з авокадо за 3 хвилини
6 червня, 12:32
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Можна їсти просто ложкою: трендовий майонез з авокадо за 3 хвилини

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Цей майонез виготовляється з авокадо і ще 3 інгредієнтів.
  • Вегетаріанський соус можна їсти з хлібом, салатами, пастою або просто ложкою.

Його зазвичай називають майонезом, але правильніше було б казати соус. Він виготовлений з авокадо та чудово поєднується з усім. Намазаний на хліб, политий на салати, змішаний з пастою чи просто прямо з ложки – не важливо, бо смачно однаково.

Пропонуємо приготувати неймовірну вегетаріанську авокадо-намазку. Знадобиться всього декілька інгредієнтів, пише 24 Канал з посиланням на Liga.net.

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Соус з авокадо

  • Час: 3 хвилини
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 1 стиглий авокадо;
– трохи солі;
– 1 ложка лимонного соку;
– 3 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

  1. Розріжте навпіл авокадо, вийміть кісточку й вийміть м'якуш. Помістіть її у чашу від блендера.
     
  2. Вичавіть з лимона столову ложку соку. Додайте 3 столові ложки олії. Збийте до однорідної маси.
     
  3. Посоліть й ще раз збийте блендером. Соус готовий.

Його можна куштувати з будь-чим або просто ложкою. А для кращого смаку зверху присипати сезамом або насінням.

Смачного!

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