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10 березня, 14:20
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Без духовки та розкатки коржів: готуємо смачнючий "Медовик" на сковороді

Марта Касіянчук

Якщо ви шукаєте швидкий і простий спосіб приготувати смачний медовий пиріг без зайвого клопоту з розкачуванням тіста чи використанням духовки, цей рецепт – саме те, що вам потрібно. Від спрощеного процесу торт не стане менш смачним, а вам буде більше часу для себе.

Він простий, адже не треба випікати коржі в духовці – тісто достатньо просто підсмажити на пательні, а крем приготувати з простих інгредієнтів. Рецептом "Медовика" на пательні ділиться 24 Канал з посиланням на Useti.

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"Медовик" на сковороді

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 130 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 100 грамів меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 300 – 350 грамів борошна.

Для сметанного крему:
– 500 грамів сметани 15 – 25%;
– 5 – 6 столових ложок цукрової пудри;
– 1/4 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

  1. У місткість викладіть вершкове масло, вилийте яйця, додайте мед та посоліть. Розтопіть на водяній бані. Далі підсипте соду.
     
  2. Коли маса почне пінитися, додайте муку (200 грамів) і перемішайте. Тоді зніміть з вогню і залиште на 5 хвилин остигати.
     
  3. Тоді додайте борошно, що залишилося, і замісіть тісто. Воно має вийти не надто рідким, але й не забитим.
     
  4. Стіл трохи притрусіть борошном, викладіть тісто і поділіть на 8 частин. Кульку розкачайте діаметром сковороди й смажте з двох сторін під кришкою до рум'яного кольору.
     
  5. Приготовлений корж обріжте одразу, поки він гарячий. Зрізані шматки за допомогою блендера перетворіть на крихту й обсмажте до золотистого кольору на сковороді.
     
  6. Для крему змішайте сметану та цукор. Додайте лимонну кислоту. Тоді зберіть торт – коржі – крем – коржі. Продовжуйте поки будуть інгредієнти. 
     
  7. Помістіть десерт у холодильник, щоб він просочився, і смакуйте.

 Смачного!

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