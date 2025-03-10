Без духовки та розкатки коржів: готуємо смачнючий "Медовик" на сковороді

Якщо ви шукаєте швидкий і простий спосіб приготувати смачний медовий пиріг без зайвого клопоту з розкачуванням тіста чи використанням духовки, цей рецепт – саме те, що вам потрібно. Від спрощеного процесу торт не стане менш смачним, а вам буде більше часу для себе.

Він простий, адже не треба випікати коржі в духовці – тісто достатньо просто підсмажити на пательні, а крем приготувати з простих інгредієнтів. Рецептом "Медовика" на пательні ділиться 24 Канал з посиланням на Useti. Читайте також Готуються швидко – з'їдаються миттєво: смачнезні сирні кекси, які перевершують покупні "Медовик" на сковороді Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 130 грамів вершкового масла;

– 2 яйця;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 100 грамів меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 300 – 350 грамів борошна.



Для сметанного крему:

– 500 грамів сметани 15 – 25%;

– 5 – 6 столових ложок цукрової пудри;

– 1/4 чайної ложки лимонної кислоти. Приготування: У місткість викладіть вершкове масло, вилийте яйця, додайте мед та посоліть. Розтопіть на водяній бані. Далі підсипте соду.

Коли маса почне пінитися, додайте муку (200 грамів) і перемішайте. Тоді зніміть з вогню і залиште на 5 хвилин остигати.

Тоді додайте борошно, що залишилося, і замісіть тісто. Воно має вийти не надто рідким, але й не забитим.

Стіл трохи притрусіть борошном, викладіть тісто і поділіть на 8 частин. Кульку розкачайте діаметром сковороди й смажте з двох сторін під кришкою до рум'яного кольору.

Приготовлений корж обріжте одразу, поки він гарячий. Зрізані шматки за допомогою блендера перетворіть на крихту й обсмажте до золотистого кольору на сковороді.

Для крему змішайте сметану та цукор. Додайте лимонну кислоту. Тоді зберіть торт – коржі – крем – коржі. Продовжуйте поки будуть інгредієнти.

Помістіть десерт у холодильник, щоб він просочився, і смакуйте. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і брауні з яблуками без цукру.