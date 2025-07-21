Від нього просто зносить дах: неймовірний рулет "Снікерс", який вдасться у всіх
- Млинцевий рулет "Снікерс" – це десерт, що нагадує відомий кожному батончик.
- Він складається з тонких млинців, промазаних вершковим кремом, а зверху поливається шоколадною глазур'ю та горішками.
Млинцевий рулет "Снікерс" – новий фаворит серед любителів десертів. Він складається з тонких та еластичних млинців, які огортають легку та повітряну начинку, забезпечуючи гармонійну текстуру й вишуканий смак.
Такий десерт чудово підійде як для святкового столу, так і для сімейного чаювання. Рецептом млинцевого рулету "Снікерс" ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлію Сенич.
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Млинцевий рулет "Снікерс"
- Час: 1 година (2 години на просочування)
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти для млинцевого тіста:
– 120 грамів пшеничного борошна;
– 20 грамів какао;
– 30 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 2 грами ванільного цукру;
– 310 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки олії.
Для крему:
– 200 грамів крем-сиру;
– 100 мілілітрів вершків (33%);
– 25 грамів цукру;
– 1 упаковка загущувача або желатина.
Для глазурі:
– 200 грамів шоколаду;
– 2 столові ложки олії;
– горіхи – за бажанням.
Готуємо млинцевий рулет "Снікерс": дивіться відеорецепт
Приготування:
- Замісіть тісто на млинці: збийте яйця з цукром і сіллю. Влийте молоко, додайте борошно з какао, олію. Перемішайте все до однорідності.
- Посмажте тоненькі млинці і відкладіть охолоджуватися.
- Приготуйте крем: желатин залийте 2 столовими ложками вершків. Збийте вершковий крем-сир з холодними жирними вершками й цукром.
- Розтопіть желатин короткими імпульсами у мікрохвильовці і влийте до крему, ще раз збийте.
- Зберіть рулет: на харчову плівку викладіть млинці, як показано на відео. Змастіть кремом і закрутіть в рулет. Повторіть до закінчення інгредієнтів.
- Загорніть щільно в плівку й відправте в холодильник мінімум на 2 години.
- Перед подачею – полийте сумішшю 2 столових ложок олії з шоколадом, присипте горішками й насолоджуйтеся.
Смачного!
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