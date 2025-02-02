Багато шарів задоволення: готуємо оригінальний торт "Тирамісу" без савоярді

Тирамісу – італійський десерт, який традиційно складається з шарів сиру маскарпоне, кави, цукру та печива савоярді. Однак, приготувати цей найніжніший торт можна і з млинців.

Тоді він виходить дуже ніжний і смачний, а головне в міру солодкий. Рецептом млинцевого торта "Тирамісу" ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @marina.konieva. Читайте також Ніжність охопить смакові рецептори: сирна запіканка без борошна, що тане в роті Млинцевий торт "Тирамісу" Час: 35 – 40 хвилин

35 – 40 хвилин Порції: 8 Інгредієнти для млинців:

– 2 яйця;

– 120 грамів молока;

– 50 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 5 грамів ванільного цукру.



Для крему:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 50 грамів цукру;

– 100 грамів сметани;

– 30 грамів шоколадного сиропу;

– 3 грами розчинної кави + 15 грамів теплої води. Як приготувати млинцевий "Тирамісу": дивіться відео Приготування: Спочатку приготуйте млинці. Збільште порцію вдвічі, щоб тортик вийшов високий (з однієї порції вийде 7 – 8 млинців).

Для тіста змішайте всі інгредієнти та постояти на 15 хвилин. Випікайте, як завжди – на сухій пательні та до золотистості.

Для крему кисломолочний сир з сиропом перебийте блендером.

Каву розчиніть у теплій воді, додайте до маси та збийте блендером до однорідності. Додайте сметану та збийте міксером.

Коли млинці охолонути, зберіть тортик – млинець – крем – млинець – крем і так далі.

Залишками крему змастіть тортик з усіх сторін, а тоді щедро присипте верхівку торта какао.

Поставте торт у холодильник на ніч, або принаймні на 4 – 6 годин. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і шоколадний чизкейк.