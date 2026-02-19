Ситні млинці з куркою та грибами: ще один корисний рецепт на Масницю

Масниця – це чудова нагода поласувати улюбленими млинцями. І солодкі варіанти – це далеко не єдина опція.

Курка та гриби – це поєднання, яке доречне завжди, як в будні, так і у свято. Поєднуємо їх з улюбленими млинцями – і отримуємо гарний настрій на весь день, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати млинці з куркою та грибами?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 2 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 500 мілілітрів кефіру;

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соли;

– 380 – 400 мілілітрів окропу;

– 3 столові ложки олії;

начинка:

– 1 цибулина;

– 350 грамів шампіньйонів;

– 350 грамів курячого філе.

Ситно та дуже смачно / Фото Multicook

Приготування:

Для приготування основи з’єднайте яйця з сіллю та цукром, після чого влийте кефір і ретельно розмішайте. Всипте борошно разом із содою, вимішуючи до однорідності, а потім обережно введіть окріп, безперервно працюючи вінчиком. Наприкінці додайте олію та ще раз перемішайте. Смажте тонкі заварні млинці на добре розігрітій пательні до появи рум’яної скоринки з обох сторін. Для начинки подрібніть цибулю та пасеруйте її на олії до м’якості. Додайте нарізані гриби й тушкуйте 5 – 6 хвилин, після чого поєднайте їх із подрібненим м’ясом. Продовжуйте готувати ще близько 10 хвилин, приправивши сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Влийте трохи вершків, протушкуйте кілька хвилин і дайте масі охолонути. Для більш ніжної текстури додайте вершковий сир, всипте натертий на дрібній тертці твердий сир та подрібнену зелень, після чого все ретельно перемішайте. Наповніть кожен млинець підготовленою сумішшю, загорніть їх зручним для вас способом та подавайте до столу.

Чим можна замінити мʼясну начинку?

Один із найсмачніших варіантів без м’яса, який за ситністю йому нічим не поступається, це поєднання лісових грибів або печериць із обсмаженою цибулею та вареними яйцями. Гриби варто підсмажити до сильної золотистої скоринки, щоб з’явився виражений аромат, а дрібно нарізані яйця додадуть начинці ніжності, радить портал Beszamel. Якщо змішати це все з ложкою жирної сметани або вершкового сиру, ви отримаєте дуже соковиту масу, яка ідеально тримається всередині млинця.

Також дуже популярною є капустяна начинка. Дрібно нашинковану свіжу капусту потрібно протушкувати на вершковому маслі разом із морквою до повної м'якості. Наприкінці додайте трохи солі, чорного перцю та за бажанням подрібнені варені яйця.

