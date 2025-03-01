Масниця буде не тільки смачна, а й оригінальна: рецепт млинців з сиром у стилі чизкейка

Млинці готувати нескладно, а от з оригінальною начинкою може виникнути морока. Оберіть цей рецепт – і точно не пошкодуєте.

Ці млинці вам так сподобаються, що ви точно будете готувати їх куди частіше, аніж раз на рік. Цей смак такий особливий, що про калорії навіть не задумуєшся, розповідає 24 Канал з посиланням на kuskus.tv.

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Рецепт млинців з сиром

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка молока;

– 1 склянка борошна;

– 2 яйця;

– столова ложка цукру;

– 2 столові ложки олії;

начинка:

– 250 грамів домашнього сиру;

– 3 столові ложки цукру;

– пакетик ванільного цукру;

– 15 грамів борошна;

– цедра та сік 1 лимона;

– 1 яйце;

– 15 грамів вершків 33%;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішуємо рідкі інгредієнти для тіста, поступово додаємо борошно, щоб не було грудочок. Сир пропускаємо через сито, додаємо цукор, цедру та сік лимона. В окремій мисці збиваємо яйце з вершками, додаємо у суміш. Просіюємо в начинку борошно і добре перемішуємо. Налисники начиняємо та викладаємо у форму. Зверху викладаємо шматочки вершкового масла. Запікаємо 20 хвилин при 180 градусах, накривши форму фольгою. Подаємо з топінгами або улюбленими додатками.

Смачного!

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