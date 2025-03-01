Эти блины вам так понравятся, что вы точно будете готовить их куда чаще, чем раз в год. Этот вкус такой особенный, что о калориях даже не задумываешься, рассказывает 24 Канал со ссылкой на kuskus.tv.
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Рецепт блинов с творогом
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан молока;
– 1 стакан муки;
– 2 яйца;
– столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки масла;
начинка:
– 250 граммов творога домашнего;
– 3 столовые ложки сахара;
– пакетик ванильного сахара;
– 15 граммов муки;
– цедра и сок 1 лимона;
– 1 яйцо;
– 15 граммов сливок 33%;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Смешиваем жидкие ингредиенты для теста, постепенно добавляем муку, чтобы не было комочков.
- Творог пропускаем через сито, добавляем сахар, цедру и сок лимона.
- В отдельной миске взбиваем яйцо со сливками, добавляем в смесь.
- Просеиваем в начинку муку и хорошо перемешиваем.
- Блины начиняем и выкладываем в форму. Сверху выкладываем кусочки сливочного масла.
- Запекаем 20 минут при 180 градусах, накрыв форму фольгой.
- Подаем с топингами или любимыми дополнениями.
Приятного аппетита!
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