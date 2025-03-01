Ці млинці вам так сподобаються, що ви точно будете готувати їх куди частіше, аніж раз на рік. Цей смак такий особливий, що про калорії навіть не задумуєшся, розповідає 24 Канал з посиланням на kuskus.tv.

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Рецепт млинців з сиром

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка молока;

– 1 склянка борошна;

– 2 яйця;

– столова ложка цукру;

– 2 столові ложки олії;

начинка:

– 250 грамів домашнього сиру;

– 3 столові ложки цукру;

– пакетик ванільного цукру;

– 15 грамів борошна;

– цедра та сік 1 лимона;

– 1 яйце;

– 15 грамів вершків 33%;

– дрібка солі.

Приготування:

Змішуємо рідкі інгредієнти для тіста, поступово додаємо борошно, щоб не було грудочок. Сир пропускаємо через сито, додаємо цукор, цедру та сік лимона. В окремій мисці збиваємо яйце з вершками, додаємо у суміш. Просіюємо в начинку борошно і добре перемішуємо. Налисники начиняємо та викладаємо у форму. Зверху викладаємо шматочки вершкового масла. Запікаємо 20 хвилин при 180 градусах, накривши форму фольгою. Подаємо з топінгами або улюбленими додатками.

Смачного!

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