Ці млинці вам так сподобаються, що ви точно будете готувати їх куди частіше, аніж раз на рік. Цей смак такий особливий, що про калорії навіть не задумуєшся, розповідає 24 Канал з посиланням на kuskus.tv.
До теми Ідеально на Масницю: готуємо смачнезні млинці з шинкою від Ектора
Рецепт млинців з сиром
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка молока;
– 1 склянка борошна;
– 2 яйця;
– столова ложка цукру;
– 2 столові ложки олії;
начинка:
– 250 грамів домашнього сиру;
– 3 столові ложки цукру;
– пакетик ванільного цукру;
– 15 грамів борошна;
– цедра та сік 1 лимона;
– 1 яйце;
– 15 грамів вершків 33%;
– дрібка солі.
Приготування:
- Змішуємо рідкі інгредієнти для тіста, поступово додаємо борошно, щоб не було грудочок.
- Сир пропускаємо через сито, додаємо цукор, цедру та сік лимона.
- В окремій мисці збиваємо яйце з вершками, додаємо у суміш.
- Просіюємо в начинку борошно і добре перемішуємо.
- Налисники начиняємо та викладаємо у форму. Зверху викладаємо шматочки вершкового масла.
- Запікаємо 20 хвилин при 180 градусах, накривши форму фольгою.
- Подаємо з топінгами або улюбленими додатками.
Смачного!
Незабутня класика: рецепт тертого пирога.