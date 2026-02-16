Ідеально тонкі млинці від Клопотенка з начинкою: Масниця пройде на "відмінно"

Для святкового настрою завжди хочеться чогось особливого. Тоді б чому не скористатися рецептом зіркового Євгена Клопотенка, який завжди має що запропонувати?

Млинці з куркою – це класика, яка зробить ваше святкування Масниці довершеним. Прості інгредієнти та смачний результат – це гармонія, яку неможливо оминути, розповідає сайт Євгена Клопотенка.

Як приготувати млинці з куркою?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

млинці:

– 500 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 50 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка цукру;

– пів чайної ложки солі;

начинка:

– 300 грамів курячого філе

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Інколи для порції щастя потрібно дуже мало / Фото Freepik

Приготування:

Для приготування основи збийте вінчиком яйця з цукром до однорідного стану. Поступово додайте просіяне борошно з сіллю та ретельно вимішайте масу. Потроху підливайте молоко, безперервно перемішуючи тісто, щоб уникнути появи грудочок. Влийте невелику кількість олії, ще раз перемішайте та залиште масу відпочити при кімнатній температурі. Злегка змастіть розігріту сковорідку олією та посмажте тонкі млинці до золотистого кольору з обох боків. Після приготування дайте їм повністю охолонути. Для начинки подрібніть куряче мʼясо дрібними шматочками та обсмажте на олії до рум'яності. Потім додайте до м'яса нарізану кубиками цибулю та натерту моркву. Тушкуйте все разом на слабкому вогні, доки овочі не стануть м'якими, а курка – повністю готовою. Розподіліть підготовлену начинку по млинцях та загорніть їх зручним для вас способом. За бажанням готові вироби можна додатково підрум’янити на сковорідці для хрусткої скоринки та відразу подавати до столу.

Чому млинці рвуться?

Найчастішою причиною є порушення пропорцій основних інгредієнтів, особливо яєць та борошна. Яйця виступають сполучною ланкою, яка "цементує" тісто, тому при їх нестачі структура стає занадто крихкою, розповідає Smakosze.

Надлишок цукру або жиру також може зіпсувати страву. Зайвий цукор карамелізується при нагріванні, через що тісто сильніше прилипає до сковорідки та легше розривається.

Ще одним критичним моментом є відсутність часу на "відпочинок" тіста. Після замішування масі потрібно постояти хоча б 15 – 20 хвилин, щоб клейковина в борошні "розслабилася" та набула еластичності.

