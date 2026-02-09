Укр Рус
9 лютого, 06:19
3

На молоці та кефірі млинці смажить лише "стара школа": який інгредієнт подарує ідеальну текстуру

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Використання натурального йогурту в тісті для млинців надає їм еластичність, ніжність та легкість.
  • Замінюючи половину молока на йогурт, можна отримати млинці, які не рвуться і довше зберігають свіжість.

Ніжні млинці, які не рвуться та легкі у смаженні – мрія кожної господині. Виявляється, для такого ефекту потрібен лише один інгредієнт!

Чимало господинь бідкаються, що млинці виходять товстими, надміру сухими або нагадують гуму. Як цього уникнути раз та назавжди – розповідає портал Beszamel. 

Який інгредієнт гарантує ідеальну текстуру млинців? 

Таємниця бездоганної текстури полягає у використанні звичайного натурального йогурту. Саме цей інгредієнт дарує тісту необхідну еластичність, а готовим млинцям – неймовірну ніжність, легкість та тонкий аромат. 

Улюблений сніданок / Фото Freepik 

Йогурт м'яко впливає на клейковину борошна, завдяки чому млинці стають шовковистими на дотик і дуже "слухняними" під час перевертання на пательні. 

На відміну від традиційного крохмалю, йогурт збагачує смак приємним вершковим відтінком і не дає млинцям ставати жорсткими навіть після повного охолодження. 

Як додавати йогурт у тісто для млинців? 

Досвідчені кулінари радять замінити половину об'єму молока, який сказаний у рецепті, на йогурт. Тісто вийде однорідним і міцним, що дозволить легко скручувати млинці в апетитні конвертики чи рулети, не боячись, що вони розірвуться. 

Окрім еластичності, такі млинці мають ще одну перевагу – вони набагато довше зберігають свою свіжість. Зараз це особливо актуально, тому на цей параметр варто звернути увагу. 

Навіть після перебування у морозильній камері вони не втрачають форму і залишаються такими ж запашними та смачними, з ледь помітною пікантною кислинкою.

А приготувати улюблені млинці легко й швидко можна за простим рецептом порталу Cookpad

Як приготувати смачні млинці? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: приблизно 12 млинців 

Інгредієнти: 
– 300 грамів борошна;
– 250 мілілітрів молока;
– 250 мілілітрів натурального йогурту;
– 2 яйця;
– за бажанням ванільний цукор;
– дрібка солі;
– 1 столова ложка олії. 

Приготування

  1. Скористайтеся міксером, щоб збити два яйця з дрібкою солі та цукром до пишності.
  2. В отриману суміш поступово вливайте тепле молоко, потім йогурт, а слідом порціями всипайте просіяне борошно.
  3. Додайте в миску олію та ретельно вимішайте все до стану абсолютно однорідної маси.
  4. Зверніть увагу на консистенцію: тісто має бути помірної густоти.
  5. Готуйте млинці на добре розігрітій пательні, обсмажуючи їх з обох боків до золотистого кольору.

