21 липня, 12:45
Ідеально в таку спеку: готуємо кавунове мохіто, яке освіжить і приємно здивує смаком
Основні тези
- Мохіто з кавуна – це свіжий коктейль, який поєднує смак класичного мохіто з солодким кавуном.
- Процес приготування займає 20 хвилин та розрахований на 8 порцій.
Любителям кавунів у сезон пропонується не лише поласувати цією соковитою ягодою, але й дослідити різноманітні інноваційні рецепти з її використанням. Якщо хочете здивувати гостей, запропонуйте їм мохіто з кавуна.
В рецепті усе дуже просто: м'якуш кавуна треба перебити в блендері та змішати з рештою інгредієнтів. Як приготувати кавуновий мохіто, розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Як приготувати мохіто з кавуна?
- Час: 20 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 1 кавун;
– 50 грамів м'яти;
– 3/4 склянки лайма;
– 1/2 склянки сиропу;
– 1,5 літра спрайта;
– лід – на смак.
Приготування:
- М'якуш кавуна покладіть у блендер та перебийте до однорідного пюре. Потрібно приблизно 4 склянки кавунового соку.
- Поріжте листя м'яти на менші шматочки. Додайте в глечик м'яту, сік лайма та сироп. Перемішуйте приблизно 30 секунд.
- Додайте спрайт, кавуновий сік і добре перемішайте.
- При подачі розлийте кавуновий мохіто в склянки, наповнені льодом. Прикрасьте їх кружальцем лайма, гілочкою м'яти та невеликим шматочком кавуна.
Готово!
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