Цей десерт має всі шанси на те, щоб стати вашим щоденним улюбленцем. Він не потребує зусиль та передбачає використання лише найпростіших інгредієнтів.

Якщо ви полюбляєте десерти, але не хочете витрачати багато часу та грошей, то цей рецепт точно увійде у ваше кулінарне повсякдення. 24 Канал пропонує потішити себе солоденьким без зайвих зусиль за рецептом порталу "Господинька".

Як швидко приготувати смачний молочний десерт?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів згущеного молока;

– 1 літр молока;

– 200 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 20 грамів вершкового масла;

– 5 грамів ванільного цукру;

– горіхи та кокосова стружка.

Приготування:

Зміщуємо молоко зі згущенкою до однорідності. Додаємо крохмаль і варимо в каструлі з товстим дном до загустіння. Додаємо ванільний цукор і добре перемішуємо. Переливаємо у форми, посипаємо кокосовою стружкою та ставимо у холодильник на кілька годин. Перед подачею кожну порцію прикрашаємо горіхами.

А ще вам може сподобатися молочний десерт з TikTok mil_alexx_pp – він виходить ніжним як пломбір!

Як приготувати ніжний молочний десерт: відео

