4 червня, 14:10
Ще краще, ніж в ресторані: молода картопелька, яка пахне літом
Основні тези
- Молода картопля – сезонна страва, яка готується зі сметанковим соусом з часником, зеленню та цибулею.
- Вона виходить напрочуд ніжною, ароматною та насиченою. Ідеальний гарнір на обід чи вечерю.
Молода картопля – сезонна родзинка, яка передає справжній смак літа. Ця страва гарантовано стане головною зіркою як на обідньому, так і на вечірньому столі.
Секрет у сметанковому соусі з часником, зеленню та цибулькою. Рецептом ідеальної молодої картоплі ділиться 24 Канал з посилання на Сенсація.
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Молода картопля
- Час: 30 – 35 хвилин
- Порції: 4 – 5
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 1 дрібка солі;
– 3 зубчики часнику;
– 1 лавровий лист;
– 6 горошин чорного перцю;
– 1 цибулина;
– 20 грамів вершкового масла;
– 150 грамів сметани;
– 1 чайна ложка борошна;
– 1 пучок кропу;
– чорний мелений перець – на смак.
Приготування:
- Молоді бульби пошкребіть або ретельно помийте з губкою. Наріжте середніми шматочками.
- Викладіть у каструлю, додайте 2 зубці часнику, лавровий лист, горошини перцю і дрібку солі. Залийте окропом.
- Поставте на вогонь. Коли вода закипить, зменште потужність до середньої та варіть приблизно 15 – 20 хвилин – до м'якості, але без розвалювання.
- Цибулину наріжте дрібно та обсмажте на вершковому маслі. Коли вона стане золотистою, додайте борошно, перемішайте й обсмажуйте ще 1 хвилину.
- Додайте до неї сметану. Завдяки борошну вона не згорнеться навіть на сильному вогні. Тушкуйте кілька хвилин до загустіння та додайте зціджену картоплю.
- Пропустіть 2 зубчики часнику через прес, посічений кріп, щіпку меленого перцю та трішки солі. Все акуратно перемішайте, прогрійте 2 – 3 хвилини. Можна смакувати.
Готово!
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