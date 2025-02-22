Солоденький з ноткою цитруса: переможниця "МастерШеф" поділилася рецептом неймовірного кексу

Випічка може бути не тільки смачною, але й корисною. Морквяно-апельсинові кекси цьому підтвердження.

24 Канал з посиланням на переможницю другого сезону "МастерШеф" Лізу Глінську ділиться рецептом неймовірно смачного морквяно-апельсинового кексу. Це поєднання ніжності, солодкавості та нотки цитруса. Читайте також Як сирник, тільки в рази смачніше: Королівська ватрушка, від якої "зриває дах" Морквяно-апельсиновий кекс Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 8 Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів моркви;

– цедра 1 апельсина;

– 4 яйця;

– 100 мілілітрів олії;

– 250 грамів цукру;

– 100 грамів сметани;

– 220 грамів борошна;

– 5 грамів розпушувача;

– 2 грами кориці;

– 100 грамів волоських горіхів.



Для крему:

– 200 грамів вершкового сиру;

– 100 мілілітрів вершків 30-35%;

– 40 грамів цукрової пудри;

– цедра 1 апельсина. Приготування: Моркву натріть на дрібній терці.

З'єднайте яйця, цукор, апельсинову цедру, сметану, олію та борошно з розпушувачем і корицею. Збийте міксером.

Додайте натерту моркву та смажені волоські горіхи.

Викладіть тісто в форму та випікайте у розігрітій до 165 градусів духовці протягом 40 – 50 хвилин.

Для крему вершковий сир збийте міксером з цукровою пудрою та апельсиновою цедрою. Вершки збийте окремо.

З'єднайте обидві маси та ще трохи збийте.

За допомогою фігурної насадки "Закрита зірка" викладіть крем на охолоджений кекс. Для декору використайте цукати або горішки. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді дізнайтеся як спекти шарлотку з яблуками та корицею.