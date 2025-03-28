Хоч на хліб намазуй, хоч їж так: незвична закуска, що зовсім скоро буде трендом
Ця намазка набуває популярності в кулінарному світі – її хвалять за легку, ніжну консистенцію та насичений смак. Ідеальна для сніданків і перекусів у будь-який час дня, а поєднується найкраще зі свіжими багетами, тостами та цільнозерновим хлібом.
Морквяно-сирну намазку можна використати як додаток до овочевих страв, або ж як соус для крекерів та чипсів. Рецептом намазки ділиться 24 Канал з посиланням на @yuliia.senych.
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Морквяно-сирна намазка
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 250 грамів моркви;
– 2 яйця;
– 70 грамів плавленого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки сметани;
– сіль, перець – на смак.
Як приготувати цю намазку: дивіться відео
Приготування:
- Моркву натріть на дрібній терці. Яйця відваріть.
- До моркви додайте натерті варені яйця, твердий сир і часник.
- Заправте масу сметаною, посоліть та поперчіть до смаку.
- Ретельно перемішайте та намастіть на хліб.
Смачного!
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