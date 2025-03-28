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28 березня, 14:20
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Хоч на хліб намазуй, хоч їж так: незвична закуска, що зовсім скоро буде трендом

Марта Касіянчук

Ця намазка набуває популярності в кулінарному світі – її хвалять за легку, ніжну консистенцію та насичений смак. Ідеальна для сніданків і перекусів у будь-який час дня, а поєднується найкраще зі свіжими багетами, тостами та цільнозерновим хлібом.

Морквяно-сирну намазку можна використати як додаток до овочевих страв, або ж як соус для крекерів та чипсів. Рецептом намазки ділиться 24 Канал з посиланням на @yuliia.senych.

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Морквяно-сирна намазка

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 250 грамів моркви;
– 2 яйця;
– 70 грамів плавленого сиру;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 столові ложки сметани; 
– сіль, перець – на смак.

Як приготувати цю намазку: дивіться відео

Приготування:

  1. Моркву натріть на дрібній терці. Яйця відваріть.
     
  2. До моркви додайте натерті варені яйця, твердий сир і часник.
     
  3. Заправте масу сметаною, посоліть та поперчіть до смаку.
     
  4. Ретельно перемішайте та намастіть на хліб.

Смачного!

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