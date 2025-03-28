Хоч на хліб намазуй, хоч їж так: незвична закуска, що зовсім скоро буде трендом

Ця намазка набуває популярності в кулінарному світі – її хвалять за легку, ніжну консистенцію та насичений смак. Ідеальна для сніданків і перекусів у будь-який час дня, а поєднується найкраще зі свіжими багетами, тостами та цільнозерновим хлібом.

Морквяно-сирну намазку можна використати як додаток до овочевих страв, або ж як соус для крекерів та чипсів. Рецептом намазки ділиться 24 Канал з посиланням на @yuliia.senych. Читайте також "Великодній вінок": кращого салату на Пасху не існує – гості благатимуть добавки й рецепту Морквяно-сирна намазка Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 250 грамів моркви;

– 2 яйця;

– 70 грамів плавленого сиру;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 3 столові ложки сметани;

– сіль, перець – на смак. Як приготувати цю намазку: дивіться відео Приготування: Моркву натріть на дрібній терці. Яйця відваріть.

До моркви додайте натерті варені яйця, твердий сир і часник.

Заправте масу сметаною, посоліть та поперчіть до смаку.

Ретельно перемішайте та намастіть на хліб. Смачного! Теж приготуйте: крем-сир "Філадельфія" легко відтворити вдома.