Закарпатський шойт з сердечками: український рулет, який готують поколіннями

Якщо хочеться чогось оригінального – завше можна скористатися закарпатським рецептом. Місцеві господині вигадливі на смаколики, які не потребують витрат часу та зусиль.

Шойт – це ідеальне рішення для експерименту, адже цей рулет поєднує соковитість, аромат та текстурну мʼясних продуктів. Він доречний навіть на святковому застіллі, адже відзначається оригінальністю, розповіла myroslava_pekariuk у своєму інстаграмі.

Читайте також Мʼясо ніколи більше не прилипатиме до сковорідки: простий секрет, яким користуються шефи

Як приготувати закарпатський шойт?

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– половина свиної голови;

– 2 ратиці;

– 500 грамів курячих сердечок;

– 3 язики;

– 300 грамів мʼяса;

– 1 свинячий шлунок;

– 6 зубчиків часнику;

– сіль, перець, паприка та сухий часник до смаку.

Приготування:

Насамперед ретельно обпаліть свинячу голову, ратиці та язики, після чого добре промийте їх під проточною водою. Язики замочіть у холодній воді на кілька годин, щоб вони стали ніжнішими. Свинячий шлунок також ретельно очистьте, зніміть серозну оболонку та присипте кукурудзяною крупою для ідеального очищення. Усі підготовлені продукти покладіть у велику каструлю та залийте чистою холодною водою. Доведіть рідину до кипіння, обов’язково зніміть піну, що утворилася, і варіть на повільному вогні протягом 2 – 3 годин. Приблизно за 25 – 30 хвилин до завершення процесу додайте в бульйон курячі сердечка. Готове м’ясо вийміть із каструлі та дайте йому охолонути. З голови та ратиць акуратно зніміть шкіру, язики очистьте від грубого верхнього шару, а м’якоть наріжте кубиками або акуратними смужками. Додайте до загальної маси курячі сердечка. До нарізаного м’яса додайте сіль, мелений чорний перець, а також поєднання свіжого та сушеного часнику для насиченого аромату. Влийте пів кружки гарячого бульйону, щоб начинка була соковитою, і ретельно вимісіть усе руками до однорідного стану. Очищений шлунок ще раз промийте та щільно наповніть м’ясною сумішшю, залишаючи трохи вільного місця біля краю. Міцно зашийте отвір ниткою та зробіть кілька проколів голкою, щоб під час обробки виходила зайва пара. Занурте шойт у гарячу воду на 10 хвилин, після чого покладіть його під важкий прес на всю ніч. За бажанням готову страву можна злегка підкоптити для надання пікантного аромату.

Як вибрати курячі сердечка?

При виборі курячих сердечок насамперед звертайте увагу на їхній колір та текстуру. Свіжі субпродукти повинні мати насичений темно-червоний або бордовий колір із невеликою кількістю білого жиру біля основи, наголошує Wprost.

Подивіться, щоб на поверхні не було жовтуватого нальоту, слизу або темних плям, оскільки це перші ознаки несвіжості. Якісні сердечка завжди пружні на дотик: якщо ви натиснете на них пальцем, вони мають миттєво повернути свою форму, залишаючись щільними та цілісними. Свіжий продукт має приємний, ледь помітний аромат сирого м’яса без будь-яких сторонніх кислих чи металевих ноток.

Які рецепти варто спробувати?