Шойт – это идеальное решение для эксперимента, ведь этот рулет сочетает сочность, аромат и текстурность мясных продуктов. Он уместен даже на праздничном застолье, ведь отмечается оригинальностью, рассказала myroslava_pekariuk в своем инстаграме.
Как приготовить закарпатский шойт?
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
– половина свиной головы;
– 2 кости;
– 500 граммов куриных сердечек;
– 3 языка;
– 300 граммов мяса;
– 1 свиной желудок;
– 6 зубчиков чеснока;
– соль, перец, паприка и сухой чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Прежде всего тщательно обожгите свиную голову, копыта и языки, после чего хорошо промойте их под проточной водой.
- Языки замочите в холодной воде на несколько часов, чтобы они стали более нежными. Свиной желудок также тщательно очистите, снимите серозную оболочку и присыпьте кукурузной крупой для идеального очищения.
- Все подготовленные продукты положите в большую кастрюлю и залейте чистой холодной водой. Доведите жидкость до кипения, обязательно снимите образовавшуюся пену,, и варите на медленном огне в течение 2 – 3 часов.
- Примерно за 25 – 30 минут до завершения процесса добавьте в бульон куриные сердечки.
- Готовое мясо выньте из кастрюли и дайте ему остыть. С головы и копыт аккуратно снимите кожу, языки очистите от грубого верхнего слоя, а мякоть нарежьте кубиками или аккуратными полосками.
- Добавьте к общей массе куриные сердечки.
- К нарезанному мясу добавьте соль, молотый черный перец, а также сочетание свежего и сушеного чеснока для насыщенного аромата.
- Влейте пол кружки горячего бульона, чтобы начинка была сочной, и тщательно вымесите все руками до однородного состояния.
- Очищенный желудок еще раз промойте и плотно наполните мясной смесью, оставляя немного свободного места у края.
- Крепко зашейте отверстие ниткой и сделайте несколько проколов иглой, чтобы во время обработки выходил лишний пар.
- Погрузите шойт в горячую воду на 10 минут, после чего положите его под тяжелый пресс на всю ночь.
- По желанию готовое блюдо можно слегка подкоптить для придания пикантного аромата.
Как выбрать куриные сердечки?
При выборе куриных сердечек в первую очередь обращайте внимание на их цвет и текстуру. Свежие субпродукты должны иметь насыщенный темно-красный или бордовый цвет с небольшим количеством белого жира у основания, отмечает Wprost.
Посмотрите, чтобы на поверхности не было желтоватого налета, слизи или темных пятен, поскольку это первые признаки несвежести. Качественные сердечки всегда упругие на ощупь: если вы нажмете на них пальцем, они должны мгновенно вернуть свою форму, оставаясь плотными и целостными. Свежий продукт имеет приятный, едва заметный аромат сырого мяса без каких-либо посторонних кислых или металлических ноток.
