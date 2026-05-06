Луковые оладьи – это не только легко и бюджетно, но и невероятно вкусно. Насладиться этим подарком весны проще всего по рецепту TikTok Украинская хозяйка.
Как приготовить луковые оладьи?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– 200 граммов муки;
– 1 большое или 2 маленькие вареные яйца;
– пучок зеленого лука;
– 1 чайная ложка приправы "10 овощей".
Приготовление:
- Соедините в глубокой емкости кефир с яйцом и разрыхлителем, после чего порционно всыпайте муку, тщательно вымешивая массу до состояния густой домашней сметаны.
- Чтобы придать блюду насыщенный овощной аромат и яркий вкус, добавьте к основе специальную приправу, а также измельченное вареное яйцо и мелко нарезанные перья зеленого лука.
- Равномерно распределите все ингредиенты внутри массы, аккуратно перемешав их ложкой.
- Обжаривайте изделия на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон, пока не появится аппетитная золотистая корочка.
Что подать к луковичникам?
Сметана – это хорошо, но овощной салат со сметаной – еще лучше. Готовим просто по рецепту портала Cookpad.
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов огурцов;
– 400 граммов помидоров;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Тщательно промойте огурцы и помидоры под проточной водой, после чего нарежьте их ломтиками или кубиками удобного размера.
- Переложите овощи в глубокую салатницу, добавьте порцию густой сметаны и посолите.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы заправка равномерно покрыла каждую частичку, и сразу подавайте к столу.
Как хранить зеленый лук?
Чтобы зеленый лук оставался свежим как можно дольше, попробуйте хранить его в холодильнике, завернув во влажное бумажное полотенце. Для лучшего результата можно положить его в пакет, но не закрывать, чтобы воздух свободно циркулировал, советует Food52.
Также можно поставить пучок вертикально в стакан с небольшим количеством воды, накрыв сверху пакетом. Это позволит перьям оставаться хрустящими в течение недели – идеально для салатов.
Что еще стоит приготовить?
Куда же без любимых драников! Но важно позаботиться, чтобы они были хрустящими.
Важно использовать свежее яйцо и жарить на хорошо разогретой сковороде, отжав лишнюю жидкость с картофеля. И главное – не надо даже грамма муки.