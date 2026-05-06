Цибуляники – це не лише легко та бюджетно, а ще й неймовірно смачно. Насолодитися цим подарунком весни найпростіше за рецептом TikTok Українська господиня.
Як приготувати цибуляники?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– пів чайної ложки розпушувача;
– 200 грамів борошна;
– 1 велике або 2 маленькі варені яйця;
– пучок зеленої цибулі;
– 1 чайна ложка приправи "10 овочів".
Приготування:
- З'єднайте в глибокій ємності кефір із яйцем та розпушувачем, після чого порційно всипайте борошно, ретельно вимішуючи масу до стану густої домашньої сметани.
- Щоб надати страві насиченого овочевого аромату та яскравого смаку, додайте до основи спеціальну приправу, а також подрібнене варене яйце та дрібно нарізане пір'я зеленої цибулі.
- Рівномірно розподіліть усі інгредієнти всередині маси, акуратно перемішавши їх ложкою.
- Обсмажуйте вироби на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з обох боків, доки не з'явиться апетитна золотиста скоринка.
Що подати до цибуляників?
Сметана – це добре, але овочевий салат зі сметаною – ще краще. Готуємо просто за рецептом порталу Cookpad.
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів огірків;
– 400 грамів помідорів;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Ретельно промийте огірки та помідори під проточною водою, після чого наріжте їх скибочками або кубиками зручного розміру.
- Перекладіть овочі у глибоку салатницю, додайте порцію густої сметани та посоліть.
- Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб заправка рівномірно покрила кожну частинку, і відразу подавайте до столу.
Як зберігати зелену цибулю?
Щоб зелена цибуля залишалася свіжою якомога довше, спробуйте зберігати її в холодильнику, загорнувши у вологий паперовий рушник. Для кращого результату можна покласти його у пакет, але не закривати, щоб повітря вільно циркулювало, радить Food52.
Також можна поставити пучок вертикально в склянку з невеликою кількістю води, накривши зверху пакетом. Це дозволить пір’ю залишатися хрустким протягом тижня – ідеально для салатів.
