Що вірянам не можна їсти після Мʼясопусної суботи: рецепти страв, які стануть у пригоді

Мʼясопусна субота – це початок підготовки до Великого посту. В цей день дозволені всі страви, але згодом на вірян чекають певні обмеження.

Мʼясопусну суботу усі знають як останній етап підготовки до Великого посту. Саме з цього дня починаються обмеження, яких віряни намагаються строго дотримуватися, розповідає "Час".

Що не можна їсти після Мʼясопусної суботи?

Неділя після М’ясопусної суботи – останній день, коли можна вживати мʼясо. Головні обмеження починаються з понеділка, коли наступає Сирний тиждень. З цього дня мʼясо та мʼясні продукти опиняються під категоричною забороною. З раціону повністю виключають свинину, яловичину, птицю, ковбаси, паштети та будь-які інші м’ясні вироби. Саме тому тиждень називається "М’ясопусним" – від фрази "м’ясо пускаю", тобто залишаю.

Вже незабаром від мʼяса доведеться відмовитися / Фото Pixabay

Однак поки не настав Великий піст, акцент зміщуєтеся на так звану "білу дієту. Сир, сметана, вершки, кефір, молоко та йогурти дозволені без обмежень, тому настає ідеальний час для улюблених вареників та рибних запіканок, які можна легко приготувати за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати вареники з картоплею та сиром?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 700 грамів борошна;

– 3 грами солі;

– 1 яйце;

– 30 мілілітрів олії;

– 310 мілілітрів теплої води;

начинка:

– 4 варені картоплини;

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– сіль до смаку;

засмажка:

– 1 цибуля;

– 60 мілілітрів олії;

– 3 грами солі.

Приготування:

Для приготування тіста поєднайте у мисці борошно, сіль, олію та 1 яйце. Поступово вливаючи теплу воду, замісіть масу спочатку в посудині, а потім протягом 5 – 10 хвилин на столі до еластичності. Дайте тісту відпочити у пакеті 20 хвилин. Для начинки змішайте картопляне пюре з кисломолочним сиром і сіллю до однорідності. Окремо підсмажте нарізану кубиками цибулю на олії до золотистого кольору. Розділіть тісто на частини, сформуйте заготовки та розкачайте круглі основи. Викладіть начинку в центр і міцно з’єднайте краї. Варіть вареники в підсоленому окропі 3 – 4 хвилини після спливання на невеликому вогні. Готову страву подавайте гарячою, щедро додавши цибулеву засмажку.

Як приготувати рибну запіканку?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 800 грамів минтая;

– 1200 грамів цілої цвітної або звичайної капусти;

– 500 грамів молока;

– 100 грамів коров'ячих вершків;

– 40 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 150 + 50 грамів сиру чедер;

– мускатний горіх;

– сіль.

Приготування:

Для соусу розтопіть у сотейнику вершкове масло, обсмажте в ньому борошно до світлого кольору, після чого дайте масі трохи охолонути. Паралельно нагрійте молоко, з’єднайте його з вершками та борошняною сумішшю. Постійно працюючи вінчиком, доведіть соус до кипіння, приправте сіллю, мускатним горіхом та вмішайте тертий сир до повного розчинення. Цвітну капусту розділіть на дрібні частини та проваріть у підсоленому окропі 2 – 3 хвилини. У форму для запікання налийте трохи сирного соусу, викладіть шматочки риби, додайте сіль, перець та спеції. Зверху розмістіть капусту, залийте залишками соусу і, за бажанням, присипте додатковим шаром сиру. Запікайте страву в духовці при 185 – 190 градусах протягом 20 – 25 хвилин. Подавайте рибну запіканку гарячою, поки соус зберігає свою ніжну текстуру.

