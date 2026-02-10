Коли дочаю потрібно буде зробити щось просте та оригінальне – настав час цього неймовірного "кексоторта". Коли легкість приготування поєднується з чудовим смаком – відмовитися просто неможливо, розповідає інстаграм _yanusha.

Як приготувати "кексоторт"?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

вишнева начинка:

– 260 грамів замороженої вишні;

– 40 грамів цукру;

– 15 грамів кукуруляного крохмалю;

кексове тісто:

– 4 яйця;

– 130 грамів цукру;

– 250 грамів борошна;

– 7 грамів розпушувача;

– 160 грамів вершкового масла;

чизкейк-шар:

– 250 грамів перебитого у блендері кисломолочного сиру;

– 50 грамів цукру;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 30 мілілітрів жирних вершків;

– 1 яйце.

Приготування:

У невеликій піалі з’єднайте цукор із крохмалем. У сотейник із товстим дном викладіть вишню та прогрійте її, доки не з’явиться легка пара. Поступово всипайте суху суміш, безперервно працюючи лопаткою. Варіть на помірному вогні до помітного загустіння. Готове компоте перекладіть у холодну миску, накрийте плівкою в контакт і залиште до повного охолодження. Збивайте яйця з цукром протягом 5 хвилин до утворення пишної світлої маси. Просійте всередину борошно з розпушувачем та обережно вимішайте. Наприкінці влийте розтоплене масло і доведіть тісто до повної однорідності. Поєднайте в глибокій ємності сир, цукор, яйце, вершки та крохмаль. За допомогою блендера або вінчика ретельно перебийте суміш, щоб вона стала шовковистою та гладкою. У підготовлену форму вилийте третину кексового тіста. Зверху розподіліть половину сирної начинки та третину вишневого компоте, відступаючи від бортиків приблизно 1 сантмиметр. Покрийте начинку половиною тіста, що залишилося. Повторіть шари: викладіть залишок сирної маси та вишні, а зверху закрийте все рештками тіста. Випікайте при температурі 170 градусів на середньому рівні духовки рівно годину. Обов’язково перевіряйте готовність дерев’яною паличкою. Після випікання залиште виріб у формі на 5 хвилин. Потім обережно дістаньте його та перекладіть на решітку. Дочекайтеся повного охолодження перед тим, як прикрашати кремом або подавати до столу.

Як зробити сирний крем максимально ніжним?

Ніжність крему – це основа вдалого десерту. І отримати цей результат дуже просто завдяки жирному домашному сиру, радить Haps.

Якщо вибору немає і у вас лише сухий сир, протріть його крізь сито перед тим, як змішувати з іншими компонентами. Так ви отримаєте ніжну текстуру, якою точно будете задоволені.

