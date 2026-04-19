Наче щойно привезений з Азії: як приготувати апетитний удон з куркою
- Рецепт удону з куркою включає локшину, куряче філе, овочі та різноманітні соуси.
- Це чудова опція для випадків, коли хочеться чогось оригінального, а часу або сил вже немає.
Вихідні – це чудова нагода трішки поекспериментувати. Азійський удон з куркою – чудова опція, яка неодмінно вам сподобається.
Гастрономічні традиції Азії вже давно стали звичною частиною нашого меню, втративши статус чогось незвичайного. Локшина в поєднанні з овочевим міксом, соковитим м'ясом та пряними заправками підкорила багатьох своєю лаконічністю, гармонією смаків та можливістю експериментувати з інгредієнтами залежно від вмісту вашого холодильника, розповідає TikTok "Буде смачно разом".
Як приготувати апетитний удон з куркою?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів локшини удон;
– 400 грамів курячого філе;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 болгарський перець;
– 1 свіжий огірок;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 100 мілілітрів соусу теріякі;
– 2 столові ложки Sweet Chili;
– сіль, кунжут, зелень.
Приготування:
- Промийте філе, промокніть серветкою та наріжте тонкими смужками.
- Болгарський перець, цибулю та огірок нашаткуйте соломкою, а моркву подрібніть довгими брусочками для кращої текстури.
- На розігрітій олії обсмажте м'ясо протягом 5 хвилин, постійно помішуючи, після чого перекладіть його в окрему містку.
- У цій же сковорідці пасеруйте моркву, перець та цибулю 7 – 8 хвилин.
- Додайте соєвий соус і Sweet Chili, щоб овочі розм’якшилися, але не втратили вигляд.
- Поки готуються овочі, відваріть локшину до стану al dente.
- На завершення з’єднайте в сковорідці курку, макаронні вироби, свіжий огірок та соус теріякі.
- Протушкуйте все разом 2 – 3 хвилини, збалансуйте смак сіллю і подавайте, прикрасивши кунжутом та подрібненою зеленню.
Як вибрати свіже куряче філе?
Звертайте увагу на його колір та поверхню. Якісне м'ясо має рівномірний ніжно-рожевий відтінок без сірих плям, жовтизни чи синців, а жир на ньому повинен бути виключно білим, підказує Onet.
Поверхня філе має бути ледь вологою, але в жодному разі не липкою або вкритою слизом. Натисніть пальцем на товсту частину філе: у свіжого м'яса ямка зникне майже миттєво, а волокна швидко відновлять форму.
