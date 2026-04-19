Гастрономічні традиції Азії вже давно стали звичною частиною нашого меню, втративши статус чогось незвичайного. Локшина в поєднанні з овочевим міксом, соковитим м'ясом та пряними заправками підкорила багатьох своєю лаконічністю, гармонією смаків та можливістю експериментувати з інгредієнтами залежно від вмісту вашого холодильника, розповідає TikTok "Буде смачно разом".

Читайте також Таку курячу печінку точно будуть їсти усі: рецепт з апельсиновим соусом

Як приготувати апетитний удон з куркою?

Час : 45 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів локшини удон;

– 400 грамів курячого філе;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 болгарський перець;

– 1 свіжий огірок;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 100 мілілітрів соусу теріякі;

– 2 столові ложки Sweet Chili;

– сіль, кунжут, зелень.

Приготування:

Промийте філе, промокніть серветкою та наріжте тонкими смужками. Болгарський перець, цибулю та огірок нашаткуйте соломкою, а моркву подрібніть довгими брусочками для кращої текстури. На розігрітій олії обсмажте м'ясо протягом 5 хвилин, постійно помішуючи, після чого перекладіть його в окрему містку. У цій же сковорідці пасеруйте моркву, перець та цибулю 7 – 8 хвилин. Додайте соєвий соус і Sweet Chili, щоб овочі розм’якшилися, але не втратили вигляд. Поки готуються овочі, відваріть локшину до стану al dente. На завершення з’єднайте в сковорідці курку, макаронні вироби, свіжий огірок та соус теріякі. Протушкуйте все разом 2 – 3 хвилини, збалансуйте смак сіллю і подавайте, прикрасивши кунжутом та подрібненою зеленню.

Як вибрати свіже куряче філе?

Звертайте увагу на його колір та поверхню. Якісне м'ясо має рівномірний ніжно-рожевий відтінок без сірих плям, жовтизни чи синців, а жир на ньому повинен бути виключно білим, підказує Onet.

Поверхня філе має бути ледь вологою, але в жодному разі не липкою або вкритою слизом. Натисніть пальцем на товсту частину філе: у свіжого м'яса ямка зникне майже миттєво, а волокна швидко відновлять форму.

