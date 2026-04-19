Гастрономические традиции Азии уже давно стали привычной частью нашего меню, потеряв статус чего-то необычного. Лапша в сочетании с овощным миксом, сочным мясом и пряными заправками покорила многих своей лаконичностью, гармонией вкусов и возможностью экспериментировать с ингредиентами в зависимости от содержимого вашего холодильника, рассказывает TikTok "Будет вкусно вместе".

Как приготовить аппетитный удон с курицей?

Время : 45 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов лапши удон;

– 400 граммов куриного филе;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 болгарский перец;

– 1 свежий огурец;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 100 миллилитров соуса терияки;

– 2 столовые ложки Sweet Chili;

– соль, кунжут, зелень.

Приготовление:

Промойте филе, промокните салфеткой и нарежьте тонкими полосками. Болгарский перец, лук и огурец нарежьте соломкой, а морковь измельчите длинными брусочками для лучшей текстуры. На разогретом масле обжарьте мясо в течение 5 минут, постоянно помешивая, после чего переложите его в отдельную емкость. В этой же сковородке пассеруйте морковь, перец и лук 7 – 8 минут. Добавьте соевый соус и Sweet Chili, чтобы овощи размягчились, но не потеряли вид. Пока готовятся овощи, отварите лапшу до состояния al dente. В завершение соедините в сковородке курицу, макаронные изделия, свежий огурец и соус терияки. Протушите все вместе 2 – 3 минуты, сбалансируйте вкус солью и подавайте, украсив кунжутом и измельченной зеленью.

Как выбрать свежее куриное филе?

Обращайте внимание на его цвет и поверхность. Качественное мясо имеет равномерный нежно-розовый оттенок без серых пятен, желтизны или синяков, а жир на нем должен быть исключительно белым, подсказывает Onet.

Поверхность филе должна быть слегка влажной, но ни в коем случае не липкой или покрытой слизью. Нажмите пальцем на толстую часть филе: у свежего мяса ямка исчезнет почти мгновенно, а волокна быстро восстановят форму.

