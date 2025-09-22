Хітова осіння закуска: намазка з гарбуза та плавлених сирків – кращого не вигадаєш
- Гарбузова намазка готується з вареного або запеченого гарбуза, плавлених сирків, часнику, вершкового масла, солі та перцю.
- Кабачкова ікра включає цибулю, моркву, солодкі перці, гарбуз та томатний сік.
Осінь – це пора, коли природа щедро обдаровує нас своїми дарами. І завдяки їм подати до столу щось смачненьке – справа дійсно кількох хвилин.
Плавлені сирки – це чудова основа для будь-якої закуски, потрібно лише трішки збагатити їх новими акцентами. Гарбуз стане тим додатком, завдяки якому цей перекус негайно потрапить до списку ваших улюблених, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як зробити намазку з гарбузом?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів вареного або запеченого гарбуза;
– 3 плавлених сирки;
– 2 зубчики часнику;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Готовий гарбуз нарізаємо шматочками та кладемо у блендер.
- Решту інгредієнтів також нарізаємо для зручності та додаємо до гарбуза.
- Збиваємо все до однорідної маси.
- Додаємо тертий часник, за бажанням можна використати улюблені спеції, ще раз добре збиваємо.
- Подаємо з улюбленим хлібом, зберігаємо у холодильнику.
Також вам у пригоді може стати гарбузова ікра, яку пропонує відтворити за рецептом з інстаграму mamanata.food.
Як зробити кабачкову ікру?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 цибулі;
– 1 морква;
– 2 солодких перці;
– 300 грамів гарбуза;
– 100 мілілітрів томатного соку.
Приготування:
- Цибулю дрібно шаткуємо.
- Моркву тремо на великій тертці.
- Овочі обсмажуємо на сковороді з олією до золотистого кольору.
- Додаємо нарізаний болгарський перець і тушкуємо приблизно 5 хвилин.
- Гарбуз чистимо, натираємо на тертці та перекладаємо до овочів. Продовжуємо тушкувати ще близько 5 хвилин.
- Вливаємо томатний сік, приправляємо сіллю, перцем і за бажанням цукром.
- Накриваємо кришкою й доводимо страву до готовності.
Смачного!
