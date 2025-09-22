Укр Рус
22 сентября, 17:09
2

Хитовая осенняя закуска: намазка из тыквы и плавленых сырков – лучшего не придумаешь

Лилия Имбировская-Сиваковская
Осень – это пора, когда природа щедро одаривает нас своими дарами. И благодаря им подать к столу что-то вкусненькое – дело действительно нескольких минут.

Плавленые сырки – это прекрасная основа для любой закуски, нужно лишь немного обогатить их новыми акцентами. Тыква станет тем дополнением, благодаря которому этот перекус немедленно попадет в список ваших любимых, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как сделать намазку с тыквой?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 граммов вареной или запеченной тыквы;
– 3 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Готовую тыкву нарезаем кусочками и кладем в блендер.
  2. Остальные ингредиенты также нарезаем для удобства и добавляем к тыкве.
  3. Взбиваем все до однородной массы.
  4. Добавляем тертый чеснок, по желанию можно использовать любимые специи, еще раз хорошо взбиваем.
  5. Подаем с любимым хлебом, храним в холодильнике.

Также вам может пригодиться тыквенная икра, которую предлагает воспроизвести по рецепту из инстаграма mamanata.food.

Как сделать кабачковую икру?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 2 лука;
– 1 морковь;
– 2 сладких перца;
– 300 граммов тыквы;
– 100 миллилитров томатного сока.

Приготовление:

  1. Лук мелко шинкуем.
  2. Морковь трем на крупной терке.
  3. Овощи обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  4. Добавляем нарезанный болгарский перец и тушим примерно 5 минут.
  5. Тыкву чистим, натираем на терке и перекладываем к овощам. Продолжаем тушить еще около 5 минут.
  6. Вливаем томатный сок, приправляем солью, перцем и по желанию сахаром.
  7. Накрываем крышкой и доводим блюдо до готовности.

Приятного аппетита!

